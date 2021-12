광주신세계, 최대 60% 세일로 ‘검은 호랑이 해’ 연다

1월 2일부터 총 150여개 브랜드 신년 정기세일 돌입

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계가 내년 1월 2일부터 16일까지 ‘NEW YEAR NEW HOPE’ 란 이름으로 신년 첫 정기세일을 선보인다.

광주신세계는 오는 2022년 새해 첫 영업일부터 최대 60%의 할인율로 다양한 세일 상품을 준비했다고 29일 밝혔다.

총 150여개의 브랜드가 참여하는 이번 세일은 풍성한 할인 혜택은 물론, 신세계백화점 모바일 앱으로 진행하는 포춘쿠키 행사까지 만날 수 있다.

또 비대면 쇼핑에 친숙한 MZ세대 고객을 위해 겨울 인기 상품 라이브 방송도 진행한다.

우선 1층 이벤트홀에서 1월 2일부터 6일까지 씨씨콜렉트, 쥬크, 듀엘 등 브랜드가 참여하는 겨울 의류 상품을 선보인다.

또 1월 10일부터 16일까지 쉬즈미스, 모조에스핀 등 커리어&캐릭터 인기상품 특집전을 펼칠 예정이다.

이외에도 지하 1층 스페셜스테이지에서 방한슈즈단독 행사와 신학기 가방용품 기획전을 1월 2일부터 9일까지 전개한다.

브랜드 시즌오프도 가세해 신년 세일 분위기를 더한다.

비대면 쇼핑에 익숙해져 있는 것을 감안하여 라이브 방송도 이어간다. 브룩스, 오일릴리, 챔피언 등 겨울 인기 상품을 소개한다.

신세계백화점 모바일 앱에서는 포춘쿠기 이벤트를 펼친다.

오는 2일부터 16일까지 진행하는 포춘쿠키 행사는 앱에 접속하는 누구나 참여 가능하다.

패션장르 단일 브랜드 30만원 이상 구매 시 사용 가능한 7~30% 사은행사 참여권, 전문식당가와 푸드플라자에서 1만원 이상 구매 시 사용 가능한 5000원 할인권 등 추첨을 통해 다양한 혜택을 제공한다. 신세계 제휴카드 결제 고객이 대상이다.

어플을 통해 스탬프 출석 이벤트도 선보인다. 기간 중 하루 한 번씩 참여해 총 5회 스탬프를 받은 고객에게는 2022년 연중 사용이 가능한 조선호텔 숙박권(5명)을 추첨해 증정한다.

김경훈 영업기획팀장은 “신년 정기세일을 맞이해 겨울 인기 상품 할인과 비대면 포춘쿠키 행사 등 다양한 이벤트를 마련했다”며 “안전한 쇼핑 환경 조성에 만전을 기할 것”이라고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr