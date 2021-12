당국 "오미크론 경로 불명 감염 더 늘 것"… 신속검사 도입·높은 전파력 영향

[아시아경제 이춘희 기자] 방역 당국이 오미크론 코로나19 변이의 감염경로를 알 수 없는 감염이 지속적으로 늘 것으로 우려했다. 호흡기 전파라는 코로나19의 원천적 특성 상 다중이용시설 이용 과정에서 감염자가 불가피하게 늘어나고, 신속검사 도입을 통해 감염 확인 속도가 빨라질 것이라는 전망이다.

박영준 중앙방역대책본부 역학조사팀장은 29일 오후 코로나19 백브리핑에서 "오미크론 경로 불명 사례는 늘어날 것으로 보고 있다"며 "다중이용시설은 동일 시간대에 노출된 사람을 전부 확인해 격리하는 데는 한계가 있다보니 시간이 지남에 따라 불명 사례 비율이 올라가는 것은 어찌보면 불가피한 상황"이라고 설명했다.

당국은 국내 대부분의 오미크론 감염자를 해외 유입 이후 'n차 감염'이 이뤄진 것으로 파악해 왔지만 최근 지역 사회 내에서 감염경로를 알 수 없는 오미크론 확진자가 나오고 있다. 이날 추가된 국내 오미크론 확정자 40명 중 11명이 감염경로를 알지 못한 상태다. 광주에서 9명, 전북 익산에서 2명 나왔다.

당국은 코로나19 바이러스의 특성 상 이러한 감염경로 불명 사례가 지속적으로 늘어날 것으로 내다보고 있다. 박 팀장은 이에 대해 ""무증상기에도 전파가 가능하고, 확진자와 같은 공간에 장시간 체류한 경우 전파가 가능한 호흡기 전파 감염병의 특성"이라며 이는 "오미크론이 아니라 델타, 알파, 비변이 바이러스더라도 같다"고 설명했다. 그런만큼 다중이용시설 이용 과정에서 감염이 불가피하게 확산될 수밖에 없다는 설명이다.

또한 오미크론 신속 확인용 PCR 시약이 이날 각 지자체에 보급이 이뤄져 30일부터 전국적으로 활용될 예정인만큼 감염경로를 알 수 없는 오미크론 확정 사례는 더 늘어날 것으로도 봤다. 박 팀장은 "특히 지자체에서 신속 진단검사가 가능해지는 내일부터는 검사 건수가 늘어나면서 감염경로가 불명 사례는 빠르게 증가할 것으로 예측된다"며 "오미크론 확정 비율은 크게 변동이 없을지 몰라도 규모는 올라갈 것으로 전망하고 있다"고 전했다.

이날 추가된 국내 지역감염자 중에는 군인도 있었다. 박 팀장은 "광주 서구 식당 사례 관련자 중 1명이 직업군인"이라며 "출타 중 다중이용시설을 통해 전파된 것으로 추정된다"고 말했다. 다만 "군부대에 공식적으로 유입돼 전파된 것은 아니다"라며 "군부대 집단사례와 관련된 사례는 아직 정보 접수된 바 없다"고 덧붙였다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr