美 연말 쇼핑 시즌 매출, 코로나19 백신 접종률 낮은 주가 견인

[아시아경제 권재희 기자] 미국 내 오미크론 확산세가 거센 가운데 백신 접종률이 낮은 주(州)에서 연말 쇼핑 시즌 매출을 견인하고 있는 것으로 나타났다.

28일(현지시간) 마스터카드 집계에 따르면 아칸소, 켄터키, 웨스트버지니아 등에서 지난 11월1일~12월24일 매장 매출이 전년 동기대비 10% 넘게 늘어난 것으로 조사됐다. 미국 전역의 매장 매출이 8.1% 증가한 것과 대조적이다.

이들 주는 코로나19 백신 접종률이 55%도 안 되는 것으로 파악됐다.

데이비드 마코티 소매 컨설팅업체 칸타 부사장은 "이 지역 소비자들이 감염에 대한 불안감 높지 않기 때문에 쇼핑을 하러 나간 것이"라고 설명했다.

백신 접종률이 높은 동부는 매장 매출 증가세가 다소 완만했다. 주민 72%가 접종을 마친 뉴욕주에서는 매장 매출은 5∼6% 증가하는 데 그쳤다. 뉴욕은 오미크론 변이로 특히 큰 타격을 받았다.

백신 접종률이 64%에 불과한 일리노이에서는 오프라인 매장 매출이 9∼10% 늘었다.

미네소타와 뉴멕시코 등 백신 접종률이 높으면서 매출 증가율이 10% 이상인 주도 있었다.

