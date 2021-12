삼성전자, 中시안 반도체 공장 생산라인 축소…"탄력 운영"(종합)

도시 봉쇄령으로 인력·물자 이동 제한…생산량 조정 불가피

삼성전자 낸드 생산량의 40%↑, 가격 변동성 키울 수도

삼성전자가 코로나19 확산세로 도시 봉쇄령이 내려진 중국 시안(西安)의 반도체 사업장 생산라인을 일부 축소 운영키로 하는 등 생산량 조정에 돌입했다. 삼성전자의 생산량 조정이 향후 낸드플래시 메모리 가격 변동성에 영향을 줄 수 있다는 예상도 나온다.

삼성전자는 29일 "코로나19의 확산세가 지속됨에 따라 중국 시안 반도체 사업장의 생산라인을 탄력적으로 조정하고 있다"고 밝혔다. 이어 "임직원의 안전과 건강을 최우선으로 고려해야 한다는 회사의 경영방침에 따른 것"이라며 "글로벌 생산라인 연계를 포함한 다각적인 대책을 마련해 고객 서비스에도 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 설명했다.

지난 22일 내려진 봉쇄령으로 주민 1300만명의 외출과 이동이 사실상 전면 통제되면서 시안 현지 공장 대부분이 가동을 멈췄다. 그러나 삼성전자 공장은 반도체 산업 특성 등을 감안한 중국 당국의 특별조치 아래 정상 가동을 유지해왔다.

봉쇄 후 첫 일주일 간 삼성전자는 기숙사에 거주하는 인력과 가용 자원을 최대한 투입해 영향을 최소화 했지만 이 같은 상황이 장기화 국면으로 돌입하면서 생산라인 일부 축소가 불가피해졌다.

삼성전자의 유일한 해외 메모리 생산 기지인 시안 1·2공장은 월 25만장 규모의 낸드플래시를 생산하는 것으로 알려졌다. 이는 삼성전자 전체 낸드플래시 생산량의 42.5%에 달하며 글로벌 생산량의 15.3%를 차지한다.

시장조사기관 옴디아에 따르면, 삼성전자의 올해 3분기 전 세계 낸드플래시 시장 점유율은 34.5%로 압도적인 1위를 차지하고 있어 시안 공장 생산 조정에 따른 영향은 더 커질 수 있다.

업계에서는 시안 공장 생산라인 축소가 가격 변동성을 키울 수 있다는 전망을 내놓고 있다. 앞서 반도체 시장조사업체 트렌드포스는 시안 봉쇄 상황과 관련해 "삼성전자가 올해 말부터 내년 1월 중순까지 시안 공장의 메모리반도체 출하량 대부분을 정리했다"면서도 "(봉쇄 장기화로 인한) 물류 등 문제가 출하 지연으로 이어지면 낸드플래시 메모리의 가격 하락 폭이 축소될 가능성도 있다"고 설명했다.

삼성전자 관계자는 시안 공장 조치에 대해 "물류·인력 이동이 원활하지 않아 생산량 조절 등 탄력적 운영에 들어갈 수밖에 없는 상황"이라며 "한국 공장 등 생산라인을 연계해 반도체 물량 공급에는 차질이 없도록 다각도의 검토를 해나갈 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr