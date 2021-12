공주 방문한 文대통령…첫 국립 직업 특수학교 기공식 축하

공주대 부설 특수학교, 사회취약계층 교육 기회 확대

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 29일 장애학생을 대상으로 하는 국내 첫 국립 직업교육 기관인 공주대 부설 특수학교 기공식에 참석해 사회취약계층의 교육 기회 확대를 약속했다.

문 대통령은 "학생들의 진로, 취업과 직결되는 직업교육을 활성화하고, 졸업 후 사회의 일원으로서 자립할 수 있는 역량을 키워줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

문 대통령이 올해를 마무리하는 시점에 공주의 특수학교 기공식에 참석하는 것은 사회취약계층 교육지원 강화라는 국정목표와 맞물려 있다는 게 청와대 설명이다.

이날 행사는 문 대통령과 김정숙 여사가 함께 참여했고, 각각 소회를 밝혔다. 그동안 장애학생 관련 행사는 김 여사가 챙기는 게 일반적인 모습이었는데 이번에는 문 대통령까지 함께 방문하면서 힘을 실었다.

이날 행사에는 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관과 최혜영 더불어민주당 의원, 김예지 국민의힘 의원도 참석했다.

문 대통령 내외와 여야 의원들이 이날 행사에 자리를 함께한 것은 사회적 편견 때문에 교육 기회가 제한됐던 장애학생들에게 도움을 줘야 한다는 공감대와 맞물려 있다.

앞서 서울 강서구 특수학교인 서진학교 설립과 관련해 발달장애 학생 부모들이 지역주민 반대를 설득하고자 무릎을 꿇고 호소하는 모습이 알려지면서 사회적인 충격으로 다가왔다.

장애학생들은 의무교육을 받을 시기에는 각 지역에 있는 특수학교에 다니다가 사회에 진출할 무렵에는 교육과정이 단절되는 상황이 이어졌다.

사회 진출이 어려워지면서 부모들의 경제적인 어려움은 가중되고 학생 본인도 존엄한 인간으로서 살 권리가 제한되는 문제가 반복됐다. 문 대통령은 후보 시절 특수교육 확대를 공약했는데 이날 공주대 부설 특수학교 기공식으로 국정과제 실현의 첫발을 떼게 된 셈이다.

한편 공주대에는 직업교육 특화 부설학교, 부산대는 예술 특화 부설학교, 한국교원대는 체육 특화 부설학교가 설립된다. 공주대 부설학교는 제과·제빵을 비롯해 스마트농업, 반려동물 관리 등 미래 유망 분야 관련 교육을 담당할 계획이다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr