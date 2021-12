WM·IB에 총력…KB證, 2022년 조직개편 실시

WM·IB 총괄본부 확대개편

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 2022년 조직개편을 실시한다. 자산관리(WM)와 투자금융(IB) 부문을 확대하면서 전문성을 강화해 보다 힘을 싣겠다는 방침이다.

KB증권은 WM투자솔루션 제공 역량 강화, IB 사업 역량 고도화, 디지털 대응 역량 강화를 중심으로 한 조직개편을 실시했다고 29일 밝혔다.

WM부문의 경우 기존 WM총괄본부를 고객·채널 전략 중심의 'WM영업총괄본부'와 WM투자전략과 상품·서비스 제공 중심의 'WM솔루션총괄본부'로 확대 개편했다.

'WM솔루션총괄본부'에서는 본부 직할로 'WM투자전략부'를 신설했다. WM투자전략, 투자 포트폴리오 제공 및 자문, 추천 상품 선택 기능 강화 및 사후관리 등을 통합하여 수행할 예정이다. WM솔루션총괄본부장으로는 자산배분전략 전문가인 신동준 현 KB증권 리서치센터장(상무)가 임명됐다. 총괄본부 예하에는 금융상품 및 자문(부동산, 세무)서비스를 중심으로 하는 '자산관리솔루션센터'와 랩, 신탁 등 고객 맞춤형 상품을 제공 및 운용을 하는 '고객자산운용센터'를 편제했다.

‘WM영업총괄본부’는 지역본부 중심의 영업채널을 고객군별로 세분화했다. 우량 고객(HNWI·High Net Worth Individuals) 중심의 새로운 영업채널을 압구정플래그십 PB센터와 연계해 내년 상반기 중 신설할 예정이다. 비대면 고객에 대한 차별화된 자산관리 서비스 제공을 위해 '마블랜드트라이브' 조직 내 '자산관리스쿼드'도 새로 꾸렸다.

IB부문도 강화한다. 기존 IB1, 2총괄본부 체계를 ‘IB1, 2, 3총괄본부’로 확대 개편했다. IB1, 2총괄본부를 중심으로 기업 고객 대응을 강화하는 한편 IB 토털솔루션 제공 역량을 키우겠다는 방침이다. 주식자본시장(ECM), 부채자본시장(DCM)에서의 기업금융 경쟁력을 유지하기 위해 기업금융2본부에 ‘커버리지2부’를 신설했다. 기업금융1본부에는 해외채권 발행을 전담하는 '글로벌 DCM팀'을 확대개편, 국내 DCM1위를 넘어 해외채권 발행에서도 업계를 선도하겠다는 구상이다.

부동산 및 대체투자를 담당할 IB3총괄본부는 구조화금융사업 영업력 강화를 위해 ‘SF5부’를 신설하고, 대체투자 관련 재판매(셀다운) 전담 조직인 '대체신디팀'도 신설한다.

세일즈앤트레이딩(S&T) 부문은 시장 상황에 맞는 다양한 구조화 상품에 대한 개발 역량 강화를 위해 ‘S&T솔루션팀’을 부문 직속으로 신설해 채권·외환·상품(FICC) 경쟁력을 강화할 방침이다.

그밖에 커뮤니케이션본부 산하에 ‘브랜드전략부’, 디지털혁신본부 직할 ‘D채널사업유닛', IT본부 직속으로 ‘테크분석유닛' 등을 신설했다.

KB증권 관계자는 "이번 조직개편은 향후 금융투자회사의 핵심 경쟁력인 WM부문의 투자솔루션 제공 역량을 강화하는데 중점을 뒀다"며 "도한 IB부문의 조직 기능 강화를 통해 선도적인 IB사업 역량을 더욱 공고히 하고 기업고객들에 대한 최적의 토털 솔루션을 제공할 수 있을 것"이라고 설명했다.

