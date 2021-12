[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락

[아시아경제 이민지 기자] 배당받을 권리가 사라지는 배당락일을 맞아 금융·통신 등 초고배당주에 투자했던 투자자들이 매물을 대거 쏟아내고 있다.

29일 한국거래소에 따르면 오전 9시 57분 KB금융은 전 거래일 대비 2.82% 하락했다. 신한지주(-3.41%), 삼성생명(-4.09%), 하나금융지주(-3.75%), 우리금융지주(-4.18%), 삼성화재(-6.53%) 등은 큰 폭의 하락세를 보이고 있다.

통신주들도 내림세를 보이고 있다. KT는 4.87% 하락했고 SK텔레콤(-4.08%), LG유플러스(-2.47%) 등도 하락세를 이어가고 있다. 이들은 통상적으로 5~7%대의 배당수익률을 얻을 수 있는 초고배당주다. 배당락일을 맞아 투자자들이 대거 매물을 시장에 내놓은 것으로 분석된다.

한지영 키움증권 연구원은 “이날 국내 증시는 배당락을 반영해 실질적으로 강보합세를 보일 것”이라며 “수거래일 동안 금융투자를 중심으로 배당 차익거래 성격의 순매수세가 유입됐음을 고려할 때 이날엔 반대 포지션 성격의 순매도 물량이 출회될 가능성이 높다”고 설명했다.

