대형 우량주 연말 반등 타고 그룹株 펀드도 수익 기지개

그룹주 펀드내 편입비중 높은

삼성전자 한달만에 11% 상승

삼성그룹주 펀드 수익률 '껑충'

[아시아경제 이민지 기자] 연말 대형 우량주의 주가가 들썩이면서 그룹주 펀드의 수익률이 기지개를 켜고 있다.

29일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 설정액 10억원 이상인 삼성그룹펀드의 전일까지 한 달 수익률은 3.35%, 기타그룹펀드의 수익률은 4.20%로 나타났다. 최근 6개월 간 삼성그룹주펀드는 4.23%, 기타그룹주 펀드는 8.9% 내렸었다. 그동안 부진을 털어낸 셈이다.

이달 삼성전자의 수급이 개선된 것이 일등공신이 됐다. 그룹주 펀드 내 삼성전자의 편입 비중은 20%에 육박한다. 삼성전자는 글로벌 공급망 붕괴에 따른 부품 부족 현상 완화와 내년 반도체 수요 개선 전망에 힘입어 한 달 만에 11% 상승, 4개월여 만에 8만원 선으로 복귀했다. 이 밖에 SK하이닉스(9%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 213,000 전일대비 1,000 등락률 -0.47% 거래량 417,924 전일가 214,000 2021.12.29 12:09 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락 고용부 장관, 중기중앙회·경총에 "재택 독려" 세일즈[클릭 e종목] "상아프론테크, 수소차 전망 여전히 밝아" close (6.7%), 만도(12.3%) 등 대형주들도 덩달아 오르면서 수익률 개선에 힘을 보탰다. SK하이닉스는 D램 업황 개선에 인텔의 낸드 사업부 인수로 내년 실적 상승에 대한 기대감이 주가에 반영됐다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 213,000 전일대비 1,000 등락률 -0.47% 거래량 417,924 전일가 214,000 2021.12.29 12:09 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락 고용부 장관, 중기중앙회·경총에 "재택 독려" 세일즈[클릭 e종목] "상아프론테크, 수소차 전망 여전히 밝아" close 는 내연기관 모델을 더 이상 만들지 않고 전기차 출시에 주력하겠다는 소식에 상승했고, 만도는 전기차에 들어갈 부품공급이 늘어날 것이란 기대감에 오름세를 보였다.

그룹주 펀드 중에서도 삼성그룹주 펀드의 수익률이 빛났다. 삼성전자 비중이 기타 그룹주펀드에 비해 높기도 하지만, 삼성그룹사의 주가도 상승한 영향이 컸다. 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 192,500 전일대비 1,500 등락률 -0.77% 거래량 455,947 전일가 194,000 2021.12.29 12:09 장중(20분지연) 관련기사 FC-BGA 수급난에 관련주 ‘활짝’[특징주]삼성전기, 1조 규모 반도체 기판 설비 투자 소식에 6%대 강세[e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일 close (14%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 2,500 등락률 -2.12% 거래량 322,460 전일가 118,000 2021.12.29 12:09 장중(20분지연) 관련기사 작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일 close (9.7%), 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 5,710 전일대비 130 등락률 +2.33% 거래량 3,550,575 전일가 5,580 2021.12.29 12:09 장중(20분지연) 관련기사 삼성重, 2400억원 규모의 LNG운반선 1척 수주삼성중공업, 부사장 3명 승진 등 2022년 임원인사 삼성중공업, 2448억 규모 LNG선 수주 close (6%), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 207,000 전일대비 15,000 등락률 -6.76% 거래량 125,734 전일가 222,000 2021.12.29 12:09 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락삼성화재, 커넥티드 블랙박스 할인특약 출시 close (6%) 등이 이에 해당한다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 663,000 전일대비 12,000 등락률 +1.84% 거래량 157,624 전일가 651,000 2021.12.29 12:09 장중(20분지연) 관련기사 삼성 배터리, 브랜드 내건 배경은코스피, 배당락일 영향 약세 출발...3000선 등락[클릭 e종목]"전기차 시장 급성장…삼성SDI, LGES 상장 후 재평가" close 만이 8% 넘게 빠지면서 발목을 잡았다.

펀드 별로는 미래에셋TIGER삼성그룹ETF(상장지수펀드)가 4.9%로 가장 높은 수익률을 달성했고, IBK삼성그룹펀드(4.89%), 우리삼성그룹펀드(4.83%), 한국투자골드적립식삼성그룹펀드(4.64%) 순으로 수익률이 좋았다.

대형주에 대한 관심은 내년 초까지 이어질 전망이다. 내년에는 공급망 개선과 주요국들의 통화정책 정상화에 따라 투심이 성장주에서 대형주로 옮겨갈 수 있다는 전망이 나온다. 허재환 유진투자증권 연구원은 "최근 들어 밸류에이션 부담이 높은 성장주가 부진한 모습을 보이고 있다"며 "대형 가치주나 우량주의 경우 성과가 개선되면서도 가격 부담이 없어, 시장의 관심은 커질 수밖에 없을 것"이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr