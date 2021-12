방역패스 만료 대상자 90% '3차 접종' 완료

내년 1월3일부터 방역패스 '6개월 유효기간' 도입

[아시아경제 강주희 기자] 코로나19 백신 '방역패스(접종증명·음성확인)' 유효기간 만료를 앞둔 560여만명 가운데 90% 이상이 3차 접종을 마친 것으로 나타났다. 내년 1월3일부터는 2차 접종 완료자도 6개월(180일) 이내에 3차 접종을 받지 않으면 다중이용시설을 이용할 수 없는 '방역패스 유효기간제도'가 시행된다. 식당이나 카페 등을 이용할 때 유효기간이 지난 QR코드를 스캔하면 '딩동' 경고음이 울린다.

중앙방역대책본부(방대본)는 28일 백브리핑에서 "(방역패스 유효기간 만료) 대상자 562만명 중 90% 이상이 3차 접종을 한 상태"라며 "남은 기간 접종하면 미접종자가 더 줄어들 것"이라고 밝혔다. 지난 7월6일 이전에 2차 접종을 마친 562만명은 내년 1월3일 0시 기준으로 방역패스 유효기간이 끝나는데, 이들 중 대부분이 기간 만료 전 추가 접종을 받은 것이다.

방역 당국은 방역패스에 유효기간을 설정하고, 12월을 60세 이상 고령층 집중 접종 기간으로 운영한 지침이 효과가 있었던 것으로 보고 있다. 이날 0시 기준 65세 이상의 3차 접종률은 71.6%다.

고재영 질병관리청 대변인은 "위중증과 사망으로 이어질 위험이 가장 큰 60세 이상 확진자 비율이 계속 증가세를 보이다가 3차 접종이 진행됨에 따라 감소하는 긍정적인 변화를 보인다"고 말했다.

두 번 접종해야 하는 다른 백신과 달리, 1회만 접종하는 얀센 백신 접종자의 2차 접종(추가접종)률도 80%를 돌파했다. 얀센으로 기본 접종을 한 149만9000명 중 약 124만명이 추가접종을 받았다. 추가접종률은 82.8%다.

다른 백신은 2차 접종 후 3개월이 지나야 3차 접종을 받을 수 있는데, 얀센의 경우 한 차례 접종 후 2개월이 지나면 추가 접종을 할 수 있다.

얀센 접종자 외에도 급성 백혈병 환자, 장기 이식환자, HIV(인간 면역결핍 바이러스) 감염증 환자, 면역 억제 치료자 등 면역저하자는 기본접종 후 2개월 뒤부터 추가접종이 가능하다.

방역 당국은 방역패스 유효기간과 관계없이 3개월(90일) 이후 3차 접종을 받아달라고 당부했다.

홍정익 코로나19 예방접종대응추진단 예방접종관리팀장은 "실수로 일찍 맞았거나 출국 등 불가피한 사정이 있으면 6일을 앞당겨 접종하는 것까지는 인정되지만, 이를 접종 간격을 단축하는 방법으로 생각하면 안 된다"고 말했다. 의사와 상의를 거쳐 84일 이후에 3차 접종을 받았다면 접종력이 인정되지만, 그보다 앞서 83일 이전에 추가 접종했다면 재접종해야 한다는 뜻이다.

홍 팀장은 오미크론 변이에는 3차 접종 예방 효과가 떨어진다는 연구 결과에 대해선 "델타보다 오미크론에서 3차 접종 효과가 떨어지는 건 사실이지만, 델타 변이를 1·2차 접종만으로 대응할 수 없기 때문에 3차 접종이 계속 필요하다"고 강조했다.

12∼17세 청소년의 기본접종도 속도를 내고 있다. 방대본에 따르면, 지난주 61% 수준이었던 12∼17세 1차 접종률은 한 주간 약 10%포인트 늘어 이날 0시 기준 71.1%까지 올랐다.

