[아시아경제 유병돈 기자] 현대중공업은 필리핀 국방부에 5829억원 규모의 수상함 2척 수주계약을 체결했다고 28일 공시했다.

이는 지난해 매출액 대비 7.01% 규모다. 계약기간은 28일부터 2025년 12월15일까지다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr