삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정

혁신기술 최초 개발 및 상용화 공로 인정받아

삼성·LG 등 주요 기업인들 정회원·일반회원 이름 올려

[아시아경제 이혜영 기자] 한종희 삼성전자 DX 부문장(부회장)과 경계현 삼성전자 DS 부문장(사장)이 나란히 한국공학한림원 정회원에 선정됐다.

공학한림원은 한 부회장과 경 사장 등 총 45명을 2022년도 정회원으로 선정했다고 28일 밝혔다.

정회원은 기업이나 대학, 연구소 등에서 탁월한 연구 성과와 혁신적인 기술개발로 국가 발전에 크게 기여한 공학한림원 일반회원 가운데 선정된다. 공학한림원은 10개월 동안 여러 단계의 심사를 거친 끝에 학계 21명, 산업계 24명의 정회원을 최종 선정했다.

산업계 정회원에는 한 부회장과 경 사장을 포함해 삼성전자 사장단이 대거 포함됐다.

한 부회장은 퀀텀닷(QD) 및 8K TV 개발 등 혁신적인 기능을 적용한 TV나 세계 최초 기술을 개발·접목한 공로를 인정받았다. 최근 인사에서 삼성전자 DS 부문 수장에 오른 경 사장은 세계 최초 플래시메모리(V낸드) 개발을 주도해 3차원 메모리 시장을 창출하고 적층세라믹콘덴서(MLCC) 업계 최고용량 최선단 세계 최초 제품을 출시하는 등 국내 기술 경쟁력 강화에 기여해 온 점을 높이 평가받았다.

경영 일선에서 물러난 고동전 전 삼성전자 IM부문장(사장)도 5G 기술 세계 최초 상용화에 기여해 정회원으로 선정됐다. 국제학술지 네이처에 논문 2편을 발표한 장은주 삼성전자 종합기술원 펠로우도 친환경 양자점 양산 공로를 인정받아 정회원 명단에 이름을 올렸다. 김성철 삼성디스플레이 중소형디스플레이사업부장 사장은 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 양산을 이끈 공로를 인정받았다.

구현모 KT 사장, 이상률 항공우주연구원장, 진교원 SK 사장, 송은강 캡스톤파트너스 대표, 김세훈 현대자동차 부사장 등도 정회원으로 선정됐다.

신규 일반회원은 총 84명으로 산업계에서는 16명이 뽑혔다. 권봉석 (주)LG 부회장과 김학동 포스코 부회장, 이정배 삼성전자 메모리사업부장 사장, 최시영 삼성전자 파운드리사업부장 사장, 이재승 삼성전자 생활가전사업부장 사장, 최주선 삼성디스플레이 사장 등이 선정됐다. 배경훈 LG AI 연구원장과 오세기 LG전자 H&A연구센터장 부사장, 김동원 LG전자 H&A사업본부 상무도 일반 회원에 포함됐다.

이번 신입회원 선정으로 한국공학한림원의 정회원은 294명, 일반회원은 360명으로 늘었다.

권오경 공학한림원 회장(한양대 석학교수)은 "엄격한 심사 기준에 따라 회원을 선출했으며 융합·첨단·신기술 분야 및 탁월한 젊은 인재를 적극 발굴하기 위해 노력했다"고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr