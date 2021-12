해수부 "청년어선임대사업 참여하세요"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 유휴 어선 등을 낮은 비용으로 빌려주는 '청년어선임대사업'에 참여할 청년 어업인과 어선을 빌려줄 기존 어업인을 모집한다고 28일 밝혔다.

청년어선임대사업은 고령, 질병 등으로 더 이상 어업 활동을 하기 어려운 기존 어업인들이 어선을 한국수산자원공단을 통해 청년들에게 임대하는 사업이다.

해수부는 지방자치단체와 어업인들의 의견 수렴을 통해 전남 7척, 전북 3척 등 총 10척을 이번 시범사업을 통해 청년들에게 임대하기로 했다고 설명했다.

청년어선임대 사업은 만 49세 이하 국민 중 소형선박조종면허 또는 6급 해기사(항해) 이상의 자격을 보유 중인 자는 누구나 신청할 수 있다. 신청자가 많을 경우 만 39세 이하의 청년에게 우선권을 부여한다.

참여를 원하면 다음 달 10~28일 한국수산자원공단 홈페이지나 우편을 통해 신청하면 된다. 해수부는 1차 서류심사와 2차 면접을 통해 20명의 사업 참여 후보자를 선정하고, 귀어학교에서 어업 실습 교육과 최종 평가를 통해 최종 사업 대상자 10명을 확정할 예정이다.

어선을 임대하고 싶은 기존 어업인은 다음달 3~28일 한국수산자원공단 홈페이지나 우편을 통해 신청하면 된다.

