렌터카 요금 80％ 깎아줬더니 경북도 관광수요 ‘확’ 늘었다

3개월 만에 조기 종료, 전년 대비 67% 증가



내년엔 주요 관광지 미션 게임·차박도 가능케

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자, 영남취재본부 이세령 수습기자] 렌터카 요금을 80%나 깎아줬더니 경북 관광이 ‘대박’날 조짐이다.

경상북도가 지난 8월부터 국내 공유 차량 서비스업체 쏘카(SOCAR)와 공동 추진한 차량 대여 요금 지원 사업으로 MZ세대 등 관광객이 급증했다고 28일 밝혔다.

도는 지역을 찾는 여행객의 교통편의 증진과 비용부담 절감을 위해 렌터카 요금의 80%를 할인하는 사업을 추진했다.

경북지역에서 하룻밤 이상 머물 때 차량을 대여하면 경북도가 40%, 쏘카가 40%를 각각 지원하고 고객은 20% 요금만 결제하게 했다.

경북은 전국 문화재의 20% 이상을 보유하고 산, 강, 바다 등 관광자원이 풍부하나 수도권과 거리가 멀고 주요 관광지로의 교통이 불편해 경북, 안동 등 몇 시·군을 제외한 북부와 서부권 지역은 상대적으로 관광객의 방문이 적다.

도는 올해 초 청량리-안동 구간 KTX-이음이 개통돼 수도권과의 거리가 2시간 이내로 단축되고 코로나19 재확산으로 비대면, 안전, 힐링 등의 관광수요가 늘어날 것으로 전망했다.

이에 발 빠르게 쏘카와 공동으로 영주와 안동을 중심으로 하는 북부권과 김천, 구미 주변 중서부권 등의 관광 활성화를 위해 공유 차량 지원 사업을 시행했다.

사업 시행으로 지난 10월 공유 차량이 372대에서 529대로 늘었으며 대기 장소도 56곳에서 80곳으로 늘어날 정도로 경북을 찾는 관광객이 급증했다.

신경주역과 ‘갯마을 차차차’, ‘동백꽃 필 무렵’ 등 드라마 촬영으로 인기 관광지로 급부상한 신포항역까지 사업 대상지를 확대했다.

관광객 증가 효과를 거두며 3개월 만에 지원 사업을 조기 종료했으나 지난해 같은 기간보다 렌터카 이용객은 67%가 늘어났다.

도는 렌터카 할인뿐 아니라 KTX 김천구미역, 경주역, 포항역 이용고객은 50% 할인, KTX-이음 풍기역, 영주역, 안동역은 1만원에 철도를 이용하게 했다.

경북관광 100선 챌린지 투어, 경북 e 누리 등 관광객의 관심과 흥미를 유발하는 다양한 프로그램도 추진했다.

새해에는 공유 차량 이용객 증가와 다양한 관광수요에 대응하고자 쏘카와 함께 지역 렌터카 업체와 연계방안을 협의하고 차박 가능 차량을 확보하며 주요 관광지 미션 게임 등 관광상품을 개발할 방침이다.

김상철 문화관광 체육국장은 “코로나19 백신 3차 접종과 경구용 치료제 확보 등이 완료되는 내년에는 관광산업이 회복될 것”이라며 “안전하고 편안하게 경북에 머물고 쉬어가도록 구석구석을 살피고 관광객 맞이할 준비를 철저히 하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr