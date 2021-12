엔지켐생명과학, pDNA 코로나19 백신 인도서 대규모 접종 실시

[아시아경제 장효원 기자] 엔지켐생명과학 엔지켐생명과학 183490 | 코스닥 증권정보 현재가 57,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 101,726 전일가 57,800 2021.12.28 11:49 장중(20분지연) 관련기사 엔지켐, 인도 개발 DNA 코로나19 백신 '자이코브-디' 기술 이전받는다국제 협력으로 백신 개발 속도 앞당긴다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일 close 은 자사가 제조기술을 확보한 세계 최초 pDNA 코로나19 백신인 'ZyCoV-D'(자이코브-디)가 인도 정부에서 세계 최초로 대규모 접종을 추진함에 따라 대외적인 효능과 안전성 검증이 가능해졌으며 이번 접종을 기반으로 해외시장에 본격 진출할 것이라고 28일 밝혔다.

인도 '나렌드라 모디'(Narendra Modi) 총리는 지난 25일 대국민 연설을 통해 전국민을 대상으로 코로나19 예방적 백신 접종과 더불어 내년 1월부터 15~18세 어린이를 대상으로 백신 접종을 실시할 것이라고 발표했다.

자이더스가 개발한 DNA 백신은 인도 '자이더스 카딜라'의 자이코브-디로 12세 이상에서 사용 가능하도록 인도 정부에서 지난 8월20일 긴급사용을 승인했다.

'DNA 백신'은 코로나 바이러스의 DNA 중 스파이크 단백질 코드를 갖고 있는 '플라스미드'(염색체와 별개로 존재하면서 독자적으로 증식할 수 있는 DNA)로 알려진 DNA 가닥을 주입한다. 지속적인 항체 농도 유지가 가능해 면역유지 기간이 상대적으로 길다.

엔지켐생명과학 관계자는 "오미크론 변종이 전세계적으로 확산되는 상황에서 인도 정부가 전국민 대상으로 DNA 백신 접종을 진행하는 것은 변이 바이러스에 대한 대처능력과 백신 기술력에 대한 자신감의 표출"이라며 "pDNA 백신 자이코브-디가 안전성과 효능이 검증된 만큼 동남아 및 남미를 시작으로 미국, 유럽 등 선진국에도 백신을 공급할 계획"이라고 말했다.

그는 이어 "자이코브-디는 12세 이상의 어린이에게도 사용 가능하며, 열 안정성이 높아 2~8°C에서 보관이 가능하고 25°C에서도 3개월간 보관할 수 있다"며 "이는 방역 인프라가 열악한 동남아 및 남미 국가에서도 보관, 운반, 접종이 용이해 해당 시장 공략 시 큰 강점이 될 것"이라고 덧붙였다.

엔지켐생명과학은 지난 11월19일 인도 자이더스와 pDNA백신 자이코브-디에 대한 제조라이선스 기술 이전계약을 체결했으며, 현재 본격적인 기술이전 절차를 진행 중이다. 엔지켐생명과학은 2022년부터 국내에서 연간 8000만 도즈 이상의 백신을 제조해 방역 인프라가 열약한 동남아 및 남미 국가들에 우선 공급할 예정이다.

1952년 설립된 '자이더스'는 세계 최초로 인체 효능을 입증한 코로나19 pDNA 백신을 개발한 인도의 글로벌 제약회사다. 자이더스는 2020년 포춘(Fortune)지가 발표한 인도 100대 기업에 선정됐으며, 지난해 매출액은 약 2조3000억원에 달한다. 미국 FDA로부터 혁신 신약(First in class) 2건과 제네릭 의약품 242건의 허가를 받았으며, 인도에서 처음으로 4가 독감백신을 개발하는 등 신약과 백신 부문에서 뛰어난 개발 역량을 보유하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr