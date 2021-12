[포토] 청년사회복지사들 만나는 이재명

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 28일 서울 영등포구 한국사회복지사협회에서 열린 '복지국가실천연대 간담회 - 청년 그리고 사회복지사를 만나다' 행사에 참석, 인사말을 하고 있다.

이 후보는 오랫동안 현장을 지켜온 청년 사회복지사들을 격려하고 애로사항을 청취, 혁신적 포용 국가 건설을 위해 협력·노력하겠다는 의지를 밝힐 계획이다.

특히 3명의 청년사회복지사(비정규직 사회복지사, 시·청각 중복 장애당사자 사회복지사, 지역아동센터 사회복지사)와 대화하며 현장의 애로를 가감 없이 듣고 복지국가실천연대 대표단과 환담에서 격려 및 정책 제언을 전달한다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr