세정, 신입 공채 메타버스 시스템 도입

[아시아경제 임혜선 기자] 패션기업 세정은 2021년 하반기 신입사원 공개채용을 실시했다고 28일 밝혔다.

모집분야는 상품기획MD, 구매생산, VMD, 의상디자인, 영업, CRM 등 총 9개 직군으로 일괄 채용 방식이 아닌 직무를 세분화해 실시했다.

특히 이번 채용은 코로나19가 장기화됨에 따라 기존 오프라인 채용 프로세스에서 메타버스를 활용한 채용 방식을 도입해 실무 면접부터 AI 역량 평가까지 대부분의 과정을 비대면으로 전환했다.

AI 역량평가는 인공지능 분석 기술로 지원자의 인·적성 및 성과 창출, 커뮤니케이션 능력, 성장 가능성 등 다양한 역량을 객관적으로 파악할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

선발된 인턴들은 3개월간 현업에 배치돼 직무 적합성 및 비즈니스 역량 등을 학습하고 평가받게 된다.

박이라 세정 사장은 "가상공간을 활용한 교육 프로그램 내에서는 능동적인 참여와 수평적인 소통인 가능하다"면서 "이번 채용 과정을 통해 신입사원들이 ‘디지털 리터러시’역량을 강화할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr