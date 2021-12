이준석, 가세연 '성상납' 의혹 제기에 "나와 관계없는 사건 진술로 공격"

"수사 기록 중 내가 언급된 내용 모두 공개하라"

강력한 법적 조치 예고도

[아시아경제 박현주 기자] 이준석 국민의힘 대표가 자신을 향한 성 상납 의혹에 대해 "말 그대로 저와 관계없는 사기사건 피의자 진술을 바탕으로 저를 공격한 것"이라며 법적 조치를 예고했다.

앞서 27일 유튜브 채널 '가로세로연구소'는 영상을 통해 "이 대표가 지난 2013년 김성진 아이카이스트 대표로부터 대전의 한 호텔에서 성 접대를 받았다"며 "대전지검 수사자료를 통해 이를 확인했다"고 주장했다. 김 대표에 대한 대전지검 수사 기록 중 이 대표에 대한 성 상납 진술 기록이 포함됐다는 취지의 주장이다.

영상에서 언급된 김 대표는 지난 2018년 9월 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기) 등의 혐의로 구속 기소돼 징역 9년에 벌금 31억원을 확정받았다. 그가 대표를 맡았던 아이카이스트는 박근혜 정부 당시 대표적 '창조경제' 기업으로 꼽혔던 ICT(정보통신기술) 업체다.

이에 대해 이 대표는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "아이카이스트라는 회사에 대한 수사 중 저에 대한 문제가 발견됐다면 그 당시 수사가 들어갔을 사안이지만 저는 단 한 번도 수사를 받은 적도 이와 관련해 어떤 연락도 받은 적 없다"고 말했다.

그는 이어 "저는 박근혜 전 대통령과 그 주변 인물들에게 아이카이스트라는 회사에 대한 어떤 제안도 한 적 없다"며 "김성진이라는 사람이 본인의 주변인들에게 어떤 얘기를 했는지는 전혀 아는 바가 없다"고 했다.

그러면서 "1000여 페이지에 달한다는 아이카이스트 수사기록 중 발췌 없이 제가 언급된 내용을 모두 공개하라"며 "자료 전부 공개하지 않을 시에는 법적인 조치를 강구할 것"이라고 경고했다.

