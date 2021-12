바이든, 코로나19 대응 부족 인정…"전문가 지침 따를 것"

[아시아경제 조슬기나 기자]조 바이든 미국 대통령이 행정부 차원의 코로나19 대응 조치가 최근 오미크론 확산세를 막기에 부족했음을 다시 한번 공식적으로 인정했다. 그는 "의료 전문가들이 제시하는 지침은 무엇이든 따르겠다"며 현재 보건 당국이 검토 중인 감염자 격리기간 단축도 시사했다.

CNN 등 현지 언론들에 따르면 바이든 대통령은 27일(현지시간) 백악관에서 열린 코로나19 대응팀과 연방 주지사들 간 주간 화상회의에 참석해 최근 검사 키트 부족 사태에 대해 "충분하지 않았음이 명백하다. 크리스마스 주말 동안 검사를 받기 위한 줄이 길게 늘어선 점을 보면 우리가 해야할 일이 더 많다는 것을 알 수 있다"고 밝혔다.

이는 크리스마스 연휴 이후 바이든 대통령이 코로나19와 관련해 내놓은 첫 공식 발언이다. 지난 21일 대국민 연설을 통해 코로나19 신종 변이인 오미크론 대응 전략을 밝힌 지 6일 만에 직접 대응 상황을 챙기고 나선 것이다. 당시 대국민 연설은 자가 검사 키트 6억개를 지원해 빠른 검사가 가능할 수 있도록 돕고 백신 접종을 확대하는 데 초점이 맞춰졌었다. 그는 "우리가 더 많은 일을 해야한다"고 언급했다.

바이든 대통령이 코로나19 대응팀과 주지사들 간 주간 화상회의에 참석한 것은 이번이 처음이다. 그는 회의 시작에 앞서 "연방 차원의 해결책은 없다"며 주 차원의 총력 대응체제를 강조했다. 그는 "필요한 것이 있다면 무엇이든 말하라"며 "모든 방법을 동원해 돕겠다"고도 덧붙였다.

아칸소 주지사인 공화당 소속 에이사 허친슨은 "연방정부 차원에서 신속 검사키트 5억개를 배포하겠다는 계획은 훌륭하다"면서도 "주지사로서 해결 가능한 공급망을 고갈시키는 것도 분명하다. 연방정부의 해결책이 주 정부의 해결책에 방해가 돼선 안된다"고 우려를 표했다.

이날 바이든 대통령은 별도의 구체적인 코로나19 대응 계획을 공개하지는 않았다. 이 자리에서는 앤서니 파우치 미 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장 등이 제시한 감염자 격리 기간 단축 등에 대한 질문도 나온 것으로 알려졌다. 미 보건 당국은 현재 코로나19 확진자나 감염자와 접촉한 사람에 대한 격리 기간을 기존 열흘에서 단축하는 방안을 검토 중이다. 바이든 대통령 역시 전문가들의 지침에 전적으로 따르겠다는 듯을 분명히 했다.

다만 같은날 파우치 소장이 "합리적 조치"라고 평가한 여객기 국내선 탑승자 백신 접종 의무화에 대해서는 별도로 언급하지 않았다. 현재 미국은 항공기로 입국하는 외국인을 상대로만 백신 접종을 의무화하고 있다.

최근 미국에서는 오미크론 확산세로 코로나19 감염자가 급증하는 추세다. 이대로라면 일일 신규 확진자가 50만명까지 치솟을 것이란 관측도 나온다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 26일까지 일주일 간 하루 평균 신규 확진자는 2주 전보다 83% 증가한 21만4499명으로 집계됐다. 이는 1월 이후 가장 높은 수치다. 특히 뉴욕에서는 일 평균 신규 확진자 수가 최근 2주사이 644% 급증했다고 NYT는 덧붙였다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr