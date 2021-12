시체 짓밟고 칼로 내리치기까지…5·18 당시 계엄군 살상행위 '참혹'

5·18조사위, 민간인 살상 제보·증언 다수 확보



숙직 중 베란다서 내다보는 민간인 저격 사살 등

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 1980년 5·18광주민주화운동 당시 계엄군이 비무장 민간인을 살상했다는 참혹한 사건들이 추가로 확인됐다.

5·18민주화운동진상조사위원회는 비무장은 물론, 시위와 관련 없는 무고한 민간인에 대한 살상행위가 알려진 것보다 더 참혹하게 벌어졌다는 사실을 확인했다고 27일 밝혔다.

조사위가 5·18민주화운동 보상심의자료 등을 토대로 구금·연행자를 제외한 2500여 상이자들의 부상실태를 조사·분석한 결과, 총상을 입은 피해자가 360명이 넘고 계엄군의 대검에 의한 부상도 90건이 넘었다.

특히 광주지방검찰청이 작성한 사망자 검시서와 비교·분석한 결과 총상 사망자 131명 중 흉부 이상에 피격돼 사망한 민간인이 116명에 이른다.

흉부 이상 총상 사망자들의 날짜별 분포로 보면 5월 20일(4명), 5월 21일(48명), 5월 22일(22명), 5월 23일(23명), 5월 24일(7명), 5월 27일(15명), 날짜 미상(1명) 순이다.

사망 장소 또한 광주시내 전 지역에서 광범위하게 나타나고 있음을 확인했다.

이러한 조사결과는 일부 무장한 시위대와의 교전이 있기는 했지만 시위와 무관하거나 비무장 민간인에 대한 계엄군의 폭력적 진압이 시위진압이나 자위권 행사의 수준을 넘는 반인도적 행위였음을 입증하고 있다.

특히 광주외곽봉쇄작전과정에서는 살상 행위가 더 잔혹한 것으로 나타났다.

저항불능 상태인 부상자들에 대한 현장에서의 사살 외에도 1980년 5월 23일 광주-화순 간 도로상 미니버스 사건의 현장에서 집중사격을 받고 정차한 차량 안으로 들어가 확인사살 했다는 사실도 복수의 계엄군 증언을 확보했다.

그동안 효덕동에서 제11공수여단에 의해 희생된 전재수, 방광범 어린이와 현장에서 즉결처분된 권근립, 김승후, 임병철과 50세 여성인 박연옥 씨의 사망경위에서도 잔학상은 알려져 있었다.

이외에도 민가에서 체포된 민간인을 2m 거리에서 총격으로 절명케 하고 시체의 머리를 군홧발로 짓이긴 뒤 개인적으로 휴대했던 정글도를 이용해 시체를 내려치는 등의 추가 훼손까지 자행됐다는 새로운 사실을 현장에 함께 있었던 계엄군 복수의 진술과 사망자 검시의사 및 현장주민들의 증언을 통해 확인했다.

광주진압작전이 종료된 후 광주-화순 간 도로에서 수습된 시체 7구의 경우 최소 6발에서 최대 13발까지 실탄 사입구가 확인됐고, 효덕동에서 수습된 사망자의 시체에서도 두부열창과 좌복부 자상 등의 사망원인이 확인되고 있다.

비무장 민간인에 대한 여러 건의 참혹한 살상행위가 계엄군들의 진술을 통해 사실임을 뒷받침하고 있다.

제3공수여단, 제11공수여단, 제20사단은 저격수를 운용해 시위대를 조준·사살했던 사실도 저격수 당사자의 인정진술과 현장에 함께 있었던 계엄군들의 증언, 그리고 피해자의 신원을 통해 교차 확인되고 있다.

또 1980년 5월 21일 오후 1시께 도청 앞 집단발포 당시 전일빌딩 옥상에 저격수로 배치됐던 제11공수 여단 A일병은 자신이 장갑차 위에서 태극기를 흔들고 있던 청년을 조준 저격한 사실을 인정했고 그 피해자는 민간인 조모씨임을 확인했다.

같은 해 5월 27일 회사에서 숙직을 하고 새벽에 베란다에서 밖을 내다보던 민간인 오모씨를 20사단 소속 병사가 저격 사살하고 피격당해 건물 밖으로 떨어진 시체를 공용터미널로 옮겼다는 복수의 계엄군 진술을 확보했고 그 가해 당사자까지 특정해 조사 중이다.

지금까지는 유탄에 피격·사망한 것으로 알려졌으나 위원회의 조사과정에서 진상이 새롭게 규명된 사건 중 하나다.

조사위 관계자는 “이와 같은 사건들은 조사위 조사관들이 가해 당사자들의 인정진술을 확보하고 사건 당시 현장에 있었던 계엄군 장·사병들의 증언을 확보한 후 가해자의 인정진술과 여러 증언들을 교차 확인함으로써 진상을 규명해 낸 것”이라며 “이에 따라 1980. 6. 11. 미국방정보국(DIA)이 2급비밀전문에 표기한 ‘광주사태는 한국판 미라이사건’이었다는 표현이 결코 과장이 아니었음이 밝혀지고 있다”고 말했다.

