웰컴금융그룹, 대부업 조기 철수

[아시아경제 김효진 기자] 웰컴금융그룹이 대부업에서 손을 뗀다.

웰컴금융은 대부업 라이선스를 반납하고 디지털 종합금융그룹으로 나아가겠다는 방침을 27일 밝혔다. 그룹 내 애니원캐피탈대부도 라이선스를 반납했다.

웰컴금융은 대부업 및 대부중개업 사업을 정리하면서 본격 종합금융그룹으로 사업을 재편, 확대한다는 계획이다. 웰컴크레디라인대부와 애니원캐피탈대부의 대출 채권은 매입채권추심업(NPL)을 영위하는 계열사인 웰릭스F&I대부로 전부 이관되며 이관되는 총 채권액은 약 3000억원 수준이다.

웰컴크레디라인대부 관계자는 “모든 대출 채권이 웰릭스F&I대부로 이관되지만, 기존 고객에 대한 혜택 및 서비스는 그대로 이전하여 제공할 계획”이라며 “신규 대출은 취급하지 않지만, 이용중인 금융서비스는 계속해서 불편 없이 이용할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

웰컴금융은 당초 2024년에 대부업을 종료할 예정이었으나 손종주 회장 등 경영진의 결단에 따라 이 같이 결정했다는 설명이다. 웰컴금융은 내년 그룹 창립 20주년을 맞다 디지털 종합금융그룹이라는 목표에 걸맞게 사업을 확대 발전시킨다는 구상이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr