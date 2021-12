[부고] 황상연(브레인자산운용 전무이사)씨 모친상

[아시아경제 황준호 기자] ▲김애숙씨 별세. 황상연(브레인자산운용 전무이사)씨 모친상= 서울 성모장례식장12호실(서울특별시 서초구 반포대로 222 가톨릭대학교 서울성모병원 장례식장 12호실), 발인 2021년 12월 28일 오후 2시.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr