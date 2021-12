이준석, '내가 대통령' vs '尹이 대통령' 질문에 "당연히 내가 되는 게 좋아"

SNL 시즌 2 '주기자가 간다' 코너 출연



[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표가 "내가 대통령 되는 것과 윤석열 대선 후보가 대통령이 되는 것 중 선택한다면"이라는 질문을 받자 "내가 되는 게 좋다"고 솔직하게 답변했다.

이 대표는 지난 25일 공개된 쿠팡플레이 'SNL코리아 시즌 2'의 '주기자가 간다' 코너에 출연해 "남의 선거 돕는 건, 제가 당 대표니까 해야 하는 거지만 그것보다는 내 선거가 되는 게 좋다. 저는 대통령이 아니라 국회의원이라도 돼 봤으면 좋겠다"고 말했다.

이 대표는 진행자가 근황을 묻자, "요즘 고생하고 있다"며 "대통령 선거 때 내가 후보가 아닌데 다른 후보를 지원해서 선대위원장하고 그런 게 쉬운 게 아니다. 후보가 총책임자니까 내 말을 안 들을 때도 있고 후보 때문에 마음고생할 일도 있다. 그런데 피와 살이 되는 것이기 때문에 하고 있다"고 전했다. 이날 방송은 이 대표가 당 상임선거대책위원장직을 사퇴하기 이전에 촬영됐다.

진행자는 이어 이 대표에게 "윤석열 후보와 의견 차이로 갈등이 생겨 잠적하신 적이 있는데 연인과 싸웠을 때는 어떻게 하시냐"고 물으면서 '도피', '잠수', '잠행', '잠적' 4가지를 보기로 던졌다. 이에 이 대표는 보기를 고르지 않고 "5번 묵언수행"이라고 답한 뒤 "잠적까진 아니지만 꽁해서 있는다"라며 굳이 하나를 골라야 한다면 '잠수'라고 했다.

이 대표는 "박근혜·이명박 두 전 대통령 중 누구와 함께 크리스마스를 보내고 싶으냐"는 질문에는 "우선 여자 친구와 보내야 하는데 이런 곤란한 질문을 하는 것은..."이라며 말끝을 흐리더니 "당연히 저를 영입해 준 박 전 대통령이랑 할 수 있으면 그렇게 해야죠"라고 답했다.

또 "386세대에게 하고 싶은 말이 있다면"이라는 질문에 이 대표는 "제발 좀 뭐 가르치려고 하지 마라"라며 "'나 때는' 이런 얘기 하는 데 '나 때는' 이상으로 관점이 다 다르다. 여러분의 관점에서 보지 말라"고 했다.

한편, '주기자가 간다'는 인턴기자역을 맡은 주현영이 인터뷰 대상에게 돌발 질문을 던지는 콘셉트의 코너다. 정치인 중에서는 윤 후보를 비롯해 이재명 더불어민주당 대선 후보와 심상정 정의당 대선 후보, 홍준표 국민의힘 의원 등이 출연했다.

