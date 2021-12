'국토위성 1호'가 찍은 고해상도 영상, 오늘부터 일반에 공개

국토정보플랫폼, 27일부터 국토위성 위성정사영상 제공

국토위성이 찍은 고해상도 영상이 오늘부터 일반에 공개된다.

국토지리정보원은 올해 3월 발사된 '국토위성 1호'가 촬영한 위성정사영상 183장을 27일부터 국토정보플랫폼에서 공개한다고 밝혔다.

위성정사영상은 위성영상에 나타나는 높이차나 기울어짐 등 지형기복에 의한 왜곡을 보정하고, 모든 물체를 수직으로 내려다보았을 때의 모습으로 변환한 영상이다.

그동안 고해상도 위성영상은 보안 규정 등에 따라 온라인 공개?배포 등이 어려워 활용이 제한됐었다. 국가공간정보 보안규정 등에 따라, 좌표정보가 포함된 고해상도 위성영상은 공개제한 자료로 분류됐기 떄문이다.

하지만 국토정보플랫폼에 구축된 국토위성 전용 배포 시스템을 통해 온라인으로 좌표정보가 제거된 위성정사영상을 제공하고, 대용량 자료를 사용자가 원하는 자료 유형만 선택해 다운 받을 수 있도록 했다.

또 오프라인에서는 좌표정보가 포함된 위성정사영상 및 대용량 자료 등을 제공할 수 있도록 배포 정책을 수립했다.

위성정사영상은 촬영현황 등 부가정보와 함께 제공되며, 앞으로 촬영되는 영상은 배포 가능한 형태로 가공한 후 국토정보플랫폼에서 지속적으로 공개될 예정이다.

또 국토지리정보원은 고품질의 위성정사영상 서비스를 제공하기 위해 지속적인 사용자 다운로드 환경 및 영상 품질 개선 등을 추진할 예정이다.

사공호상 국토지리정보원장은 "국토위성은 우리나라 위성 활용 중심의 시대를 여는 신호탄"이라며 "국가 공간정보 산업?서비스의 신성장 동력으로 활용될 수 있도록 적극 공개하고 개방하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr