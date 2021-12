'영끌족'의 잠 못 드는 밤…부동산 하락장시 직격탄 위험

수도권 아파트 매매·전세가 동반 하락 현상이 확산하면서 수도권 중저가 아파트를 '영끌(영혼까지 끌어모으기)'로 집중 매수한 2030세대의 불안감이 커지고 있다. 집값이 일시적 조정을 넘어 본격적인 하락세로 접어들 경우, 이들 계층이 가장 큰 타격을 받을 수 있다는 우려의 목소리가 커지고 있다.

26일 한국부동산원에 따르면, 수도권(서울·경기·인천)에서 2030 세대의 아파트 매입 비중은 관련 통계가 공개된 2019년 이후 가장 높은 것으로 나타났다.

서울은 2019년 1∼10월 2030 매입 비중이 31.7%였으나 지난해 동기간 36.5%로 늘었고, 올해 들어서는 41.9%를 기록하며 40%를 돌파했다. 중저가 아파트가 몰려 있는 '노도강'(노원·도봉·강북)과 '금관구'(금천·관악·구로) 등 비강남권은 올해 2030 세대의 매입 비중 상승폭이 특히 가팔랐다. 노원구는 지난해 37.2%였던 2030 매입 비중이 올해 49.2%로 12%p 급등하며 올해 서울지역 중 최다 상승폭을 기록했고, 관악구는 지난해 36.2%에서 올해 47.3%로 11.1%p 오르며 그 뒤를 이었다.

문제는 들어 이들 지역의 아파트 매매, 전셋값이 하락할 조짐을 보이고 있다는 점이다.

지난주 은평구의 아파트값은 -0.03%를 기록하며 1년 7개월 만에 처음으로 하락 전환됐다. 관악구와 금천구는 아파트값이 지난주 보합 전환되면서 하락을 눈앞에 뒀고, 강북(0.02%)·도봉(0.03%)·노원(0.05%) 등도 상승폭이 크게 줄면서 보합 내지 하락 전환이 임박한 상태다.

안양, 군포, 의왕시 등에서도 하락세가 관찰되고 있다. 경기지역의 경우 광역급행철도(GTX), 신도시 건설 등의 호재로 올해 아파트값이 단기 폭등세를 보였던만큼, 하락장시 낙폭도 클 것이라는 관측이 나온다.

내년 대선을 앞두고 정책 변수가 커진 상황에서 집값이 본격적인 하락세로 돌아설 경우 무리하게 빚을 내 '영끌'과 '패닉바잉'(공황구매)에 나섰던 젊은층이 가장 타격을 받을 수 있다는 우려가 나온다.

한국은행은 지난 23일 발표한 2021년 '12월 금융안정보고서'에서 기준금리의 인상 가능성을 시사하면서 향후 실물자산 매각 움직임이 나타나고 주택가격이 조정받을 수 있다고 경고했다.

한은은 "우리나라 가계의 높은 실물자산 보유 비중, 고위험가구의 증가 등을 감안할 때 가계의 실질소득이 크게 감소할 수 있다"며 "실물자산 매각을 통해 유동성 확보에 나서면서 주택가격 조정으로 이어질 가능성이 있다"고 했다.

최근 들어 매수세가 꺾이면서 집값 하락세는 더 가팔라질 가능성도 제기된다. 서울의 아파트 매매수급지수는 12월 넷째주 기준, 전주(95.2)보다 떨어진 93.9로 6주 연속 100을 밑돌았고, 경기도 4주 연속 하락세를 보이면서 거래 침체가 지속되고 있다.

