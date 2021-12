윤석열 "토론 누가 많이 보셨냐"…이재명 "정치 안 하겠다는 얘기"

[아시아경제 권서영 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보와 이재명 더불어민주당 대선후보가 텔레비전 토론 개최 문제를 놓고 서로 다른 의견을 내놓으며 대립했다.

25일 윤 후보는 경제 전문 유튜브 채널 '삼프로TV'에 출연해 이 후보와의 토론에 관해 부정적인 입장을 내비쳤다. 그는 "(정책 토론이) 별로 도움이 안 되는 것 같다"며 "토론을 하면 서로 공격과 방어를 하게 되고, 자기 생각을 제대로 설명하기 어렵다"고 주장했다. 특히 "국민희힘 경선에서 (토론회를) 16번 했지만, 그 토론 누가 많이 보셨느냐"고 반문하기도 했다.

윤 후보는 "자기 생각을 이야기하면 그걸 시청자들이나 전문가들이 보고 스스로 판단할 수 있도록 하는 게 제일 좋을 것 같다"고 언급했다. 이어 "토론을 하게 되면 결국 싸움밖에 안 나온다"며 "국민의 입장에서 봤을 때, 이 나라의 공적인 정부의 최고 의사결정권자를 뽑는데 그 사람의 사고방식 등을 검증해 나가는 데에 정책 토론을 많이 하는 게 도움이 안 되는 것 같다"고도 덧붙였다.

그러나 이 후보는 이와 반대되는 생각을 내비쳤다. 이 후보는 같은 날 오후 연합뉴스TV '마크맨의 수다'에 출연한 자리에서 "결국 국민은 논쟁을 보고 판단, 선택하는 것인데 그 기회를 안 주겠다는 얘기다", "국민들도 다툼을 통해 판단한다. 괴로울지 몰라도 즐겨야 한다"고 윤 후보의 주장에 맞섰다.

이 후보는 "입장이 다른 사람이 당연히 존재하는데 이것을 어떻게 조정할 것인가가 정치"라며 "논쟁이 벌어지고 서로 설득해야 하고 타협해야 하는 과정 자체가 다툼인데 이걸 회피하면 정치를 안 하겠다는 것"이라고 지적했다. 또한 "(윤 후보가 출연한 유튜브의) 영상을 봤는데 정치는 그런 게 아니라는 생각이 들었다"며 "대의 정치에서 정치인이 취할 태도로는 적절치 않다"고 비판의 목소리를 높였다.

강선우 더불어민주당 선대위 대변인은 자신의 페이스북을 통해 "싸움을 핑계로 토론 회피의 명분으로 삼았으나, 결국 윤 후보는 자질 검증, 도덕성 검증, 정책 검증이 무섭다고 자인한 것"이라며 "국민의힘 경선 주자들에 대한 예의도 저버린 망언"이라고 비판했다. 반면 장순칠 국민의힘 선대위 상근부대변인은 논평을 내어 "토론도 격이 맞아야 할 수 있다"며 "아침저녁으로 입장이 바뀌고 유불리를 따지며 아무 말이나 지어내는 후보 얘기를 굳이 국민 앞에서 함께 들어줘야 하나"고 반박했다.

