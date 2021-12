방탄소년단 슈가, 美 귀국 후 코로나19 확진 "백신 접종완료"

[아시아경제 이이슬 기자] 그룹 방탄소년단 멤버 슈가(민윤기)가 코로나19 확진판정을 받았다.

24일 소속사 하이브에 따르면, 슈가는 귀국 직후 시행한 코로나19 PCR(유전자증폭) 검사에서 양성판정을 받았으며, 이날 오전 자가격리 중 확진 통보를 받았다.

소속사는 "슈가가 지난 8월 말 코로나19 백신 2차 접종을 완료했다"며 "특별한 증상은 없고 방역 당국의 지침에 따라 재택 치료 중"이라고 전했다.

최근 슈가는 미국 로스앤젤레스에서 콘서트 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지-LA'를 마치고 개인 일정을 보낸 후 지난 23일 귀국했다.

한편 다른 방탄소년단 멤버들은 차례로 귀국 후 각각 코로나19 검사를 받았으며, 일부는 현재 자가격리 중이다.

이하 빅히트 뮤직 입장

방탄소년단 멤버 슈가가 23일(목) 국내 입국 직후 PCR 검사를 받고 자가격리 중 24일(금) 오전 코로나19 확진 판정을 받았습니다.

슈가는 지난 8월 말 코로나19 백신 2차 접종을 완료한 상태로 현재 특별한 증상은 없으며, 방역 당국의 지침에 따라 재택 치료 중입니다.

방탄소년단 공식 휴가 기간 중 미국에서 개인 일정을 보낸 슈가는 미국 출국 전 진행한 PCR 검사에서는 음성 판정을 받았고, 방역 절차에 따라 귀국 직후 PCR 검사를 받고 자가격리에 들어갔습니다. 자가격리 중 확진 통보를 받았기 때문에 슈가와 다른 멤버들 사이에 접촉은 없었습니다.

당사는 아티스트의 건강과 안전을 최우선으로 고려해 슈가가 조속히 건강을 회복할 수 있도록 최선을 다해 지원할 예정입니다. 또한 방역 당국의 요청 및 지침에도 성실히 협조하겠습니다.

감사합니다.

