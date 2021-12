기재부, 내년 국고채 166조원 발행 계획…장기물 늘린다

[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부가 내년 166조원 규모의 국고채를 발행한다. 단기물 비중은 줄이고 장기물 비중을 늘린다는 방침이다.

24일 기획재정부는 내년 거시 여건과 국채 투자기관 수요 여건 전망을 토대로 이 같은 내용의 2022년 국고채 발행계획을 확정 발표했다. 내년 국고채 발행 연간 한도는 166조원으로 올해 발행량보다 14조5000억원 적다.

순증 발행 규모는 93조4000억원으로 올해보다 27조2000억원 감소하며, 차환 발행 규모는 72조6000억원으로 올해보다 12조7000억원 증가한다.

정부는 재정 조기 집행과 만기 상환 일정 등을 고려해 상반기에 하반기보다 더 많은 물량을 발행한다. 올해 역시 상반기 국고채 발행 비중이 58.8%로 하반기보다 높았다.

시장의 예측 가능성을 높이기 위해 월별 발행량도 최대한 균등 배분하고, 연말에는 발행물량을 탄력적으로 조정한다. 2년·3년 단기물 발행 비중은 30%에서 25%로 낮추고, 20년 이상 장기물 발행 비중은 30%에서 35%로 높인다. 5년·10년물 발행 비중은 40%로 올해와 동일하게 유지한다.

통화정책 정상화 등 거시 여건과 보험사의 견조한 장기물 수요 등을 고려한 조치다. 유동성이 부족한 종목은 올해 수준 발행량을 유지하되 시장 여건에 따라 조정하겠다는 방침이다.

2년물은 연 발행량의 7% 내외 수준으로 발행하고, 물가채는 경쟁입찰과 교환을 병행해 연중 1조원 내외 규모로 발행할 예정이다. 또한 시장에 필요할 때에 긴급 바이백 등 시장 안정조치를 적기에 시행하겠다는 계획도 밝혔다.

