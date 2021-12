발전용 연료전지업체 두산퓨얼셀㈜, 새만금산단에 투자

1437억원 투자, 190개 일자리 창출

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 24일 새만금개발청, 군산시, 한국농어촌공사와 함께 새만금 국가산단에 두산퓨얼셀㈜의 ‘발전용 연료전지 양산시설’ 건립을 위한 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

두산퓨얼셀㈜은 새만금 국가산단 내 7만9200㎡ 용지에 1437억 원을 투자해 2022년 4월 공장 건설에 착수하고, 2024년까지 90여명, 2026년까지 총 190명의 신규 직원을 채용할 계획이다.

두산퓨얼셀㈜은 인산형 연료전지(PAFC, Phosphoric Acid Fuel Cell) 기술을 바탕으로 발전용 연료전지를 공급하는 국내의 대표적인 수소 연료전지 기업이다.

특히 두산퓨얼셀은 수소 경제의 급격한 시장 확대에 따라 수소 밸류체인(가치사슬) 내 사업을 확장하기 위해 인산형 연료전지와 함께 고체산화물 연료전지(SOFC, Solid Oxide Fuel Cell)를 개발해 생산할 계획이다.

새만금에서 양산하게 될 고체산화물 연료전지는 발전용 및 친환경 선박용 전원으로 사용되며 발전 효율이 연료전지 중 가장 높다.

이번 두산퓨얼셀㈜ 투자는 새만금 스마트 그린 산단이 조성 중에 있고, 수소 관련 입주 기업들과의 협력을 통한 시너지(동반상승) 효과 창출과 그린 수소 생산 클러스터 입주 예정 기업들과의 협업 등을 고려해 결정된 것으로 전해졌다.

제후석 두산퓨얼셀 전무는 “수소경제 내에서 다양한 신사업모델을 발굴하고 혁신적인 기술을 개발하여 수소 산업을 주도해 나가겠다”며 “전문 중소기업과 동반성장하며 지역경제 활성화에 기여하는 기업이 되겠다”고 포부를 밝혔다.

송하진 전라북도지사는 “두산퓨얼셀㈜의 입주로 새만금이 신재생에너지 산업의 중심지로 거듭나길 기대한다”며 “두산퓨얼셀이 세계적인 기업으로 뻗어가도록 도가 든든하게 뒷받침하겠다”고 말했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr