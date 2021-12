부산시, 차세대 클라우드 엔지니어링 전문가 육성 … 내년 2월 전문과정 개설

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시는 클라우드 분야 전문가 양성 과정 ‘데브옵스(DevOps) 부트캠프’ 대상자를 모으고 있다.

‘데브옵스 부트캠프’는 부산시가 부산인적자원개발위원회, 코드 스테이크와 고용노동부에서 주관하는 K-디지털 트레이닝 사업에 선정돼 운영하는 사업이다. 교육은 내년 2월 7일부터 6월 14일까지 17주간 진행된다.

‘데브옵스 부트캠프‘의 이름은 소프트웨어 개발 Development와 운영 Operations의 합성어이자 클라우드 서비스를 빠르고 안정적으로 제공하고 조직의 역량을 향상시키는 방법론 ‘DevOps’에서 따왔다.

교육은 직군의 전문성을 단기간에 배양할 수 있도록 설계된 정보통신기술 실무교육 과정이다.

데브옵스 부트캠프 과정 수료 시 1~2년 경력 주니어 데브옵스 엔지니어에 준하는 전문성을 확보해 바로 실무에 투입될 수 있다.

교육 마무리 단계에서는 개인 역량 모델링, 이력서 작성과 모의 면접, 연봉협상 등을 포함한 종합 커리어 컨설팅을 진행한다.

교육 수료자에게는 취업 연계 기업에 대한 채용연결 기회 제공을 계속 지원할 예정이다.

교육은 졸업예정자·취업준비자 대상으로 전액 무료로 제공되며 온·오프라인을 병행해 실무 맞춤형으로 진행된다.

신청 기한은 2022년 1월 18일까지이며 코드 스테이크 누리집, 부산 청년 플랫폼, 부산 일자리 정보망에서 신청하면 된다.

이준승 부산시 디지털 경제혁신실장은 “지역 청년 인재가 채용 시장에서 경쟁력을 확보하도록 디지털 신기술 분야 인력양성 사업을 계속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr