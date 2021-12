송영길, 박근혜 사면에 “대통령 결정 존중한다”

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 24일 박근혜 전 대통령 특별사면에 대해 “민주당은 이번 결정을 존중한다”고 밝혔다.

송 대표는 이날 오전 서울 여의도 당사에서 열린 선거대책위원회 본부장단회의 모두발언에서 “문재인 대통령의 심사숙고 과정을 거쳐 결정한 이번 사면은 대통령 고유 헌법적 권한”이라며 이같이 말했다.

앞서 박범계 법무부 장관은 정부서울청사에서 브리핑을 갖고 박 전 대통령을 특별사면한다고 밝혔다.

다만 민주당은 청와대와 박 전 대통령 사면 문제를 사전에 논의했다는 보도에 대해서는 사실이 아니라고 밝혔다. 송 대표는 이날 회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “지난 8일 다리를 다친 이후로 청와대 관계자를 만난 적이 없다. 전화 통화도 한 사실이 없다”고 말했다.

