신한카드 "내년부터 서울사랑상품권 신한플레이에서 사용하세요"

신한컨소시엄, 서울사랑상품권 판매대행협약 체결

서울페이플러스, 신한플레이, 신한쏠 등에서 충전·사용가능

신용·체크카드로1만원 단위 구매·잔액 부족 시 카드 합산 결제도

[아시아경제 기하영 기자]내년 1월부터 서울사랑상품권을 전용 애플리케이션(앱) 서울페이플러스와 신한플레이, 신한쏠 등을 통해 현금 또는 카드로 편리하게 충전하고 사용할 수 있게 된다. 또 서울사랑상품권의 사용처가 2배 이상 늘어난다.

신한카드는 '신한컨소시엄'이 서울시와 서울사랑상품권 판매대행협약을 체결하고 내년 1월 24일부터 서울사랑상품권 판매를 시작한다고 24일 밝혔다. 신한컨소시엄은 주사업자인 신한카드와 신한은행, 카카오페이, 티머니 등으로 구성됐다.

앞으로는 기존의 구매계좌 등록을 통한 현금 구매 뿐 아니라 신용카드, 체크카드로도 1만원 이상 최고 70만원까지 1만원 단위로 충전할 수 있게 된다. 특히 서울사랑상품권 잔액이 부족할 경우 차액을 서울페이플러스 앱에 등록된 신용, 체크카드로도 자동으로 합산 결제하는 기능도 내년 상반기 중 추가될 예정이다.

사용처도 기존 제로페이 가맹점 26만개에서 53만 개에 달하는 신한카드 가맹점으로 확대된다. 가맹점 관리도 국세청 정보를 반영한 휴·폐업 관리가 새롭게 도입되고, 가맹점주의 주요 불편사항이었던 결제취소도 즉시 가능하도록 개선된다.

또 가맹점주에게는 매출분석 리포트를 정기적으로 제공하고, 인공지능(AI)을 활용한 가맹점 추천 및 가맹점 찾기 서비스, 가맹점 홍보 홈페이지, 쿠폰 시스템 등을 통해 가맹점 매출 향상에 기여할 계획이다. 해당 서비스에 대한 가맹점의 비용 부담은 없다.

신한카드 관계자는 "서울페이플러스의 고도화를 통해 정책수당 신청·지급, 모바일 교통, 서울관광 활성화 서비스 등 행정 및 생활 서비스 기능을 지속적으로 추가할 예정"이라며 "시민을 위한 생활 플랫폼으로 발전시켜갈 계획"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr