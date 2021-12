마켓컬리, 드라이아이스 제조업체 ‘빅텍스’에 투자…2대 주주 올라

[아시아경제 임춘한 기자] 마켓컬리는 드라이아이스의 안정적인 공급을 위해 직접 제조하기로 결정하고, 드라이아이스 제조 설비 업체 '빅텍스'에 지분 투자를 했다고 24일 밝혔다.

빅텍스는 지난 2000년에 설립된 국내 유일의 드라이아이스 너겟 제조기와 CO2 초임계 유체 반도체 세정기 그리고 원전해체용 내방사선 원격 로봇 제조 전문회사로 기술 우수성과 안정성을 인정받아 국내 유명 기업들에 제품들을 납품해왔다. 특히 드라이아이스 너겟 제조기는 국내 특허 5건을 등록 완료하였고 세계 5개국에도 특허를 출원하고 있다.

이번 지분 투자 계약 체결을 통해 마켓컬리는 빅텍스의 2대 주주에 올랐다. 향후 빅텍스와 협업을 통해 드라이아이스 생산 공장을 조성하고, 직접 생산 및 공급을 통한 내재화 작업에 본격 착수할 계획이다. 마켓컬리가 드라이아이스 제조 내재화에 나서는 이유는 온라인 장보기와 새벽배송 시장이 빠르게 성장하고, 코로나19 백신 수송 이슈까지 더해져 드라이아이스 물량 확보가 중요한 이슈로 떠올랐기 때문이다.

마켓컬리는 드라이아이스 제조 내재화가 완료되면 외부에서 구매해오는 사용량 중 상당 수준을 직접 생산할 수 있게 될 것으로 예상하고 있다. 또한 계절, 날씨, 박스 크기 등 배송 기준에 최적화된 다양한 크기의 드라이아이스를 생산할 수 있게 돼 상품의 품질관리와 효율적 드라이아이스 사용 면에서도 도움이 될 것으로 기대된다.

마켓컬리 관계자는 “드라이아이스 물량을 원활하게 확보하는 동시에 비용의 절감 효과도 낼 것으로 보고 있다”며 “내년 하반기부터 생산을 시작할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

