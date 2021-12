본지 문호남기자 이달의 보도상 뉴스부분 우수상 수상

[아시아경제 ]한국사진기자협회(회장 안주영)가 24일 아시아경제 사진부 문호남기자를 제227회 이달의 보도사진상 뉴스부분 우수상 수상자로 선정했다.

문 기자가 수상한 '십자가 옆에서 소변 보는 사랑제일교회 교인' 보도사진은 지난 11월 15일 서울 성북구 사랑제일교회에 대해 법원이 여섯번째 명도집행에 나선날 교회 지붕에 올라 대치중인 교인이 십자가 아래서 소변을 보는 모습을 포착했다.

한국사진기자협회는 전국 신문 및 통신, 인터넷 매체의 500여명의 사진기자들이 취재 보도한 사진 중 뉴스와 예술적 가치가 뛰어난 작품을 매월 선정해 이달의 보도사진상을 수여하고 있다.