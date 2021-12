울산도 ‘지하철도시’처럼 시내버스 노선 조정 … 코레일 동해선 2단계 개통에 연계

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동해선 철도 2단계 개통에 따라 울산지역 버스노선이 조정된다. 철도역사를 도심 지하철역처럼 교통 편의를 높이는 방향이다.

울산시는 오는 28일 코레일 동해선 2단계 개통에 맞춰 울산지역 총 7개 역사에 대해 시내버스 이용에 편의를 주기 위해 버스노선을 바꾼다고 24일 밝혔다.

노선 조정에 해당하는 역사는 태화강역, 북울산역, 개운포역, 덕하역, 망양역, 남창역, 서생역이다.

역사 인근을 운행하는 20개 노선이 역사 안으로 경유하도록 버스 경로를 변경한다. 이용객 규모 등을 고려해 2개 노선의 차량 대수를 증차하고 온산공단 등에 접근성을 높이기 위해 1개 노선은 신설된다.

현재 시내버스가 운행하지 않는 북울산역은 235번, 995번 노선의 종점이 되며, 평균 운행 간격은 17분이다. 신천동, 중산동 방면은 1일 22회, 울산공항, 농수산물도매시장, 병영 방면은 1일 43.5회 운행한다.

태화강역은 현재 경유 중인 35개 노선 외에 11개 노선이 추가된다. 시청, 공업탑, 울산대 방면은 1~2분, 현대중공업과 현대자동차 방면은 4분, 혁신도시와 북구청 방면은 5분, 장생포 방면은 25분 간격으로 운행하게 된다.

개운포역에서는 5분 간격으로 시내버스를 이용할 수 있다. 석유화학공단 방면 노선은 ‘변전소사거리’를 경유해 운행 중이지만 향후 이용객 현황을 조사해 노선조정 여부를 검토할 계획이다.

덕하역은 25인승 카운티 노선인 955번, 957번이 역사 안으로 경유한다. 역사 외부 ‘덕하역·덕하시장’과 ‘덕하시장 앞’ 정류소에서 온산공단 방면은 7분, 테크노산단 방면은 34분, 신일반산단방면은 47분 간격으로 시내버스를 이용할 수 있다.

망양역에서는 온산공단 방면으로 6분, 신일반산단 방면은 50분 간격으로 시내버스를 이용할 수 있다. 다만 역사 내부 버스 경유가 곤란해 역사 인근 ‘망양역’ 정류소와 ‘엘엑스(LX)하우시스’ 정류소를 이용해야 한다.

남창역 인근 ‘남창역’ 정류소와 ‘남창’ 정류소에서는 대운산 방면으로 42분 간격, 남부노인복지관 방면은 8분, 간절곶 방면은 30분 간격으로 버스를 이용할 수 있다.

서생역은 715번과 울주02번이 경유하고 있으며, 역사 개통 이후 승객 추이를 분석해 해안도로 경유 간절곶 연계노선 신설 등을 검토할 계획이다.

울산시 관계자는 “동해선 복선전철 개통으로 울산지역도 전철시대에 진입하게 돼 역사와 연계한 버스노선을 추진한다”며 “이용객 수를 지속적으로 모니터링해 시내버스 노선을 추가 검토할 계획”이라고 말했다.

