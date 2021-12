[클릭 e종목]"에스엠, 내년에도 성장 지속할 것"

IBK투자증권 보고서

IBK투자증권은 24일 에스엠에 대하 투자의견 매수와 목표가 11만원을 유지했다. 글로벌 공연 투어와 신사업 추진으로 내년에도 실적 개선세를 이어갈 것이란 판단에서다.

4분기 에스엠의 매출액과 영업이익은 각각 2260억원, 265억원으로 전년동기대비 22.7%, 1866.3% 상승할 것으로 기대된다. K-POP 팬덤 확대에 따른 대표 아티스트(NCT, 에스파) IP의 앨범 판매량이 증가하는 가운데, 공연과 광고, 드라마 등의 사업부문 실적 회복세가 나타나며 전사 실적을 견인할 것으로 예상된다. 코로나19 영향이 극심했던 지난해 4분기 기저효과로 영업이익은 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 예측된다.

별도 기준 4분기 매출액은 1243억원으로 전년 동기 대비 23.1% 증가할 것으로 예측된다. 대표 IP NCT 정규 앨범 ‘유니버스’의 선 주문량은 170만장을 가록했고, NCT127의 리패키지 앨범과 신예 걸그룹 에스파 미니 앨범 판매량은 각각 115만장, 55만장으로 기타 아티스트 IP 앨범 포함 4분기 총 앨범 판매량은 44만장에 달할 것으로 전망된다. SMC&C는 4분기 광고 성수기를 맞아 전년 대비 2.6% 상승한 441억원의 매출액을 기록할 것으로 보인다. 키이스트의 매출액은 226억원으로 135% 증가할 것으로 전망되는데 ‘구경이’, ‘한 사람만’ 2작품이 넷플릭스와 JTBC에 편성된 효과가 반영됐다. 드림마커는 최근 NCT127이 고척돔 오프라인 공연을 성공적을 끝내 전년동기대비 17.3% 개선된 79억원의 매출액을 기록할 것으로 보인다.

올해는 최대 실적 달성에 이어 내년에도 실적 개선세가 지속될 것으로 기대된다. 이환욱 IBK투자증권 연구원은 “코로나19로 매출 공백이 크게 발생했던 공연 부문이 회복되며 전사 실적을 견인할 전망”이라며 “자회사 디어유의 플랫폼 내 신규 IP 입점과 NFT 상품 출시가 상반기 중 가시화될 것으로 기대된다”고 말했다. 나아가 오프라인 공연이 향후 온라인과 듀얼로 진행될 예정으로 고정비 부담 완화가 기대되며 자회사 SMC의 비욘드 라이브를 통한 온라인 공연송출 여건이 바련돼 추가적인 외형확장과 수익성 개선도 전망된다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr