해남군, 전라남도 농산물 식량·원예 평가 ‘최우수상’ 수상

전국 최대 경지 면적 보유 위상 제고…식량정책 등 선진 사례 높은 평가

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 2021년도 전라남도 식량·원예평가에서 최우수상을 받았다.

23일 군에 따르면 식량·원예평가는 전라남도 식량 원예 분야 사업성과를 높이기 위해 올해 처음으로 실시된 평가로, 전국 제일의 농업군인 해남군의 위상을 다시 한번 인정받는 계기가 되고 있다.

평가는 쌀 생산성 향상을 비롯해 농업정책보험 가입 확대, 농기계 지원사업 효율성 등을 평가하는 식량정책 분야와 시설하우스 신규면적 확대, 신선농산물 수출실적 등 원예산업 분야, 스마트 농업 분야 등 총 3개 분야 7개 항목에 대한 추진실적을 평가했다.

전국 최대 경지면적을 보유하고 있는 해남군은 올해 타작물 재배면적 197㏊로 목표 대비 101%를 달성한 데 이어 농작물 재해보험 등 농업정책보험 가입이 전년 대비 23% 증가하는 실적을 거두면서 좋은 평가를 받았다.

또한 올해 시설하우스는 12% 증가, 신선농산물 수출은 44% 증가하는 등 고부가가치 농업 실현을 위한 기반이 크게 확충되고 있다.

특히 올해는 100억원 규모의 채소류 출하 시설 지원사업을 비롯해 전남 최초의 국산밀 전용 건조·저장시설 조성, 식량작물 공동경영체 육성 사업 등 총 6개 사업에 145억원의 공모사업에 선정돼 식량·원예 분야 장기 발전 가능성을 높이고 있다.

명현관 군수는 “쌀·보리·밀·고구마·배추 등 식량 원예작물 최대 주산지인 해남의 위상을 다시 한번 인정받는 계기가 되고 있다”며 “앞으로도 농업·농촌에 대한 지원을 강화해 살기 좋은 부자 농촌 건설에 노력할 것”이라고 밝혔다.

