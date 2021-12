윤석열 "영부인 호칭 쓰지 말자"… 윤건영 "영부인이 여자 홍길동도 아니고"

"위법 행위 지적하니까 꼼수와 면피성 발언"

[아시아경제 나예은 기자] 더불어민주당 선대위 정무실장을 맡고 있는 윤건영 의원이 윤석열 국민의힘 대선 후보가 '영부인' 명칭을 쓰지 않겠다고 주장한 데 대해 "배우자에 대한 위법 행위를 지적하니까 일종의 꼼수와 면피성 발언으로 외면하고 싶은 것"이라고 비판했다.

윤 의원은 23일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과의 인터뷰에서 "여자 홍길동도 아니고 영부인을 영부인이라고 부르지 못하면 그게 뭐가 되겠느냐"며 이같이 말했다.

앞서 윤 후보는 전날(22일) 배우자 김건희 씨의 허위 경력에 관한 논란이 계속되자 "대통령 부인은 그냥 대통령의 가족에 불과하다. 대통령 부인에 대해 법 바깥의 지위를 관행화시키는 것은 맞지 않는다. 영부인이라는 말을 쓰지 말자 무슨 영부인"이라고 언급하며 청와대 제2부속실 폐지를 주장했다.

이에 대해 윤 의원은 "국민 앞에 고개 숙이고 용서를 구해야 될 일인데 마음 한 켠에 본심은 그러고 싶지 않은 게 깔려 있다고 생각한다"며 "당장 과거 신정아 씨의 학력 위조 사건 때 검사 윤석열이 했던 말과 대선 후보 배우자의 허위 경력에 대한 윤석열의 말이 180도 다르다"고 지적했다.

또 "제2부속실 폐지는 내가 청와대에서 8년 정도 있었는데 한마디로 눈 가리고 아웅하는 격"이라며 "청와대라는 조직은 그 조직 자체가 대통령과 영부인을 위한 지원조직이다. 제2부속실은 어찌 보면 수행비서와도 같은 개념인데, 이 수행비서를 없애겠다고 하는 것은 눈 가리고 아웅하는 것"이라고 꼬집었다.

그러면서 "총량불변의 법칙이다. 총량은 바뀌지 않는 것이다. 제2부속실을 폐지한다는 말은 말이 안 되고, 당연히 부작용은 속출할 수밖에 없다. 왜냐하면 누군가는 그 역할을 반드시 해야 되는 것"이라고 강조했다.

그는 "예를 들어서 조 바이든 미국 대통령이 방한하면 질 바이든 여사가 같이 오지 않느냐. 질 바이든 여사와 외교를 누가 담당하겠나. 대한민국의 영부인이 하는 것"이라며 "경력에 문제가 있다고 대한민국 영부인이 없다, 이게 말이 되겠나"라고 반문했다.

윤 의원은 이재명 더불어민주당 대선 후보가 이낙연 전 더불어민주당 대표와 오찬회동을 갖는 것에 대해서는 "그동안 많은 우리 민주당 지지하시는 분들이 이낙연 전 대표께서 나서지 않으시는 것 아니냐 걱정했는데 그런 부분을 일소한 계기가 될 것"이라며 "이 전 대표는 민주당 선대위 출범식부터 지금까지 일관되게 이재명 후보를 돕고 있고 함께 하셨던 의사를 표시하셨던 걸로 알고 있다"고 말했다.

이어 "오늘 아마 이낙연 전 대표님이 (이 후보 지원을) 어떻게 하시겠다는 계획까지 발표될 걸로 보인다"며 "이런 부분에서 깨알 같은 자랑하면 민주당 대선 경선 후보들은 하나의 몸이 되어서 함께 하고 있다. 이재명 후보를 위해서 소위 말해서 원팀을 구성해서 도와주고 있지 않나"라고 덧붙였다.

