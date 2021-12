'서면역 5분 오피스텔 ' 더 스테일 서면해링턴타워 이달 분양

마스턴제105호든든자산관리 서면PFV 시행

[아시아경제 김혜민 기자] 이달중 분양에 나서는 오피스텔 ‘더 스테일 서면해링턴타워’가 ‘2021 아시아경제 올해의 히트상품’에 선정됐다.

부산 부산진구 부전동 168-291 일대에 들어서는 이 오피스텔은 효성중공업이 시공을 맡는다. 지상 6층~지상 20층, 총 259실 규모다. 근린생활시설은 72개의 점포로 구성된다.

해당 단지가 들어서는 부전동은 상업지구가 넓게 펼쳐진 부산 내 주요 도심지역이다. 지하철 1·2호선 서면역을 중심으로 상권이 활발해 외부 유입인구가 많다.

‘더 스테일 서면해링턴타워’는 서면역에서 도보 5분 거리에 위치한다. 부산~울산 북선전철과 부전~마산 복선전철을 탈 수 있는 부전역도 인근에 있다. 차량으로는 중앙대로, 동서고가도로 등을 이용해 부산 전역으로 이동이 가능하다.

단지 인근에는 NC백화점, 롯데백화점, 전포동 카페거리 등이 있어 다양한 인프라를 누릴 수 있다. 내년 3단계 착공 예정인 문현금융단지가 인근에서 개발을 앞두고 있으며, 부산 철도차량 정비단도 이전을 계획하고 있어 도심기능 재편과 함께 생활환경 개선이 기대된다.

오피스텔에는 프리미엄 홈스타일 서비스 전문회사인 ‘홈리에종’이 설계에 참여했다. 분양 관계자는 "외관 뿐 아니라 내부도 입주민들의 라이프스타일을 고려한 세련된 디자인을 갖췄다"고 말했다.

