네이버랩스, 자율주행 SW '알트라이브' 실연…협소한 공간에서도 정밀 제어

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버랩스가 복잡한 도심 속에도 안정적이고 끊김 없는 자율주행을 가능하게 하는 기술을 선보였다. 인지·측위·플래닝·컨트롤 등 도심 환경에서의 자율주행에 필수적인 기술들을 모두 통합해 자체 개발한 자율주행 소프트웨어 알트라이브(ALTRIV)다.

네이버랩스는 23일 알트라이브 실증 테스트 영상을 공개했다. 영상 속 알트라이브를 탑재한 차량은 끊김 없는 측위 기술을 바탕으로 실외에서부터 GPS가 통하지 않는 지하주차장까지 원활하게 이동한다.

또 지하주차장 내 층간 이동을 위한 협소한 램프 구간에서도 정밀하면서 부드럽게 제어되는 모습도 보여준다. 주·야간, 실내·외 이동 시에도 안정적으로 주변 환경을 인식하는 장면도 확인된다.

백종윤 네이버랩스 자율주행그룹 부문장은 "도시 단위 HD맵을 빠르고 효율적으로 제작하는 인공지능(AI) 기술, 가상 시뮬레이션 환경을 활용한 알고리즘 검증 프로세스, 다양한 센서 정보를 통합해 여러 상황 변화에 모두 안정적으로 대응할 수 있도록 알트라이브를 고도화했다"고 말했다.

네이버랩스와 함께 자율주행기술 분야 산학연구를 진행중인 김아영 서울대학교 기계공학부 교수는 "자율주행에 관한 기술 연구는 데이터 중심의 AI 기술로 그 무게중심을 옮겨가고 있는 상황"이라며 "네이버랩스와 같이 대단위 HD맵을 제작하는 솔루션과 다양한 위치인식 기술, 복잡한 도심에서 원활히 작동하는 자율주행 소프트웨어를 동시에 개발할 수 있는 곳은 글로벌에서도 흔치 않다"고 평했다.

네이버랩스는 오피스나 빌딩을 넘어 도시 전체로 ‘아크버스(ARCVERSE)’를 확장해 나가는 데에 자율주행기술 알트라이브를 활용하겠다는 방침이다. 아크버스는 네이버랩스가 지난 11월 개발자 컨퍼런스 DEVIEW에서 공개한 기술 융합 생태계로, 자율주행·디지털트윈·로봇·5G 등의 기술을 융합해 현실과 디지털 세계를 연결하는 것을 골자로 한다.

