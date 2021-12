삼성 비스포크 큐커, 밀키트·HMR '바코드 스캔' 한번으로 자동요리

[아시아경제 정현진 기자] 올해 출시된 삼성전자의 비스포크 큐커는 밀키트와 가정간편식(HMR)을 편리하게 조리할 수 있는 신개념 조리기기다. 1인 가구 증가와 홈쿡 트렌드에 맞물려 간편하게 집밥을 즐기길 원하는 소비자들의 니즈를 충족시키며 인기를 이어가고 있다.

삼성 비스포크 큐커는 4개의 조리 존이 있어 동시에 최대 4개 요리가 가능한 ‘멀티쿡’ 기능을 갖췄다. 중앙의 전용 그릴 플레이트를 중심으로 상단 3개 존, 하단 1개 존으로 구성돼 있으며 상단에 스테이크와 채소를 두고 하단에 밥이나 스프를 두면 식사를 한 번에 조리할 수 있다. 내부 조리 공간은 넉넉한 22L로 대용량 요리 준비도 가능하며 그릴, 에어프라이어, 전자레인지, 토스터 등 4가지 조리기기 기능을 모두 갖췄다.

밀키트와 간편식을 조리하고 싶을 때는 모드나 온도, 시간을 별도 세팅할 필요 없이 바코드 스캔 한 번으로 자동으로 요리가 완성되는 ‘스캔쿡’ 기능을 이용하면 된다. 삼성전자는 스캔쿡 기능을 구현하기 위해 국내 식품회사 8곳과 함께 전용 메뉴와 조리 알고리즘을 공동 개발했으며 앞으로 협력 식품사를 지속 확대할 계획이다.

삼성 비스포크 큐커를 활용하면 전문적인 요리도 만들 수 있다. 클럽드셰프로 활동 중인 강민구·이충후·임기학·신창호 셰프가 직접 개발한 셰프 요리 가이드와 최적의 조리 알고리즘을 구현한 셰프쿡 기능이 탑재돼 있기 때문이다.

삼성전자 관계자는 "비스포크 큐커는 맛있으면서도 간편하게 조리할 수 있는 집밥을 선호하는 최신 트렌드를 시의적절하게 반영해 조리기기 시장에 새로운 패러다임을 제안했다"고 설명했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr