삼성 비스포크 냉장고, 타입·컬러·소재 공간에 맞춰 냉장고도 '내맘대로'

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 라이프스타일과 공간에 따라 타입, 컬러, 소재, 기능을 자유롭게 선택할 수 있는 ‘비스포크 냉장고’로 본격적인 맞춤형 냉장고의 시대를 열었다.

비스포크 냉장고는 소비자가 원하는 대로 맞춰준다는 삼성 고유의 철학을 담은 제품으로, 획일화된 평범함에서 벗어나 원하는 대로 디자인부터 기능과 조합까지 선택하고 확장할 수 있는 개념을 가전에 최초로 적용한 제품이다.

2021년형 비스포크 냉장고는 썬 옐로우, 그리너리 등 10가지 제주 에디션 컬러를 더해 총 22가지 패널로 한층 감각적인 디자인을 선보인다. 글로벌 페인트 기업 ‘벤자민 무어’와 협업한 컬러, 360가지 맞춤형 색상 ‘프리즘 360’도 도입해 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

쇼케이스 내부에는 ‘베버리지 센터’를 적용해 취향에 맞춰 깨끗한 물과 얼음을 즐길 수 있다. 6단계 맞춤 온도를 설정할 수 있는 냉장칸 내 멀티 팬트리와 냉장고 우측 하칸의 7단계 변온의 맞춤보관실로 식재료도 신선하게 보관한다. 내부 곳곳에 메탈을 적용해 냉기를 구석구석 전달하며 더 넓고 고급스러워보이는 블랙 글래스 소재도 적용했다.

김치냉장고에 비스포크 개념을 적용한 ‘비스포크 김치플러스’는 내부에 메탈 쿨링을 적용해 ±0.3도 이내로 편차를 유지하는 ‘초정온 맞춤보관’으로 김치와 다양한 식재료를 본연의 맛 그대로 유지해준다.

삼성전자는 온·오프라인 채널을 통해 비스포크 냉장고에 관련한 소통을 해왔다. 삼성전자는 “비스포크 냉장고로 새로운 맞춤형 가전 문화를 만들었듯 소비자 중심의 가전 시대를 선도하며 우리의 삶을 더 풍요롭고 가치있게 만들어나가기를 기대하고 있다”고 밝혔다.

