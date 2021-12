대교, 메타버스 플랫폼서 우수 스타트업과 첫 데모데이 개최

2021 K-Camp Open Bridge 선발 스타트업 6개사와 협업

후속 협력 가능성 확인…우수 스타트업과 장기 협력 모색

[아시아경제 김희윤 기자] 대교는 경기창조경제혁신센터와 함께 ‘2021 K-Camp Open Bridge’ 참여 스타트업들과 기술 검증(PoC) 결과를 확인하는 데모데이를 진행했다고 23일 밝혔다.

대교는 디지털 트랜스포메이션 강화와 신성장동력 확보를 위해 지난 9월 오픈이노베이션 프로그램 ‘2021 K-Camp Open Bridge’로 우수 스타트업을 발굴했다. 최종 선발된 6곳의 스타트업은 11월부터 사업화 연계를 위한 협업을 진행했다.

대교와 협업한 스타트업은 키보코 빅토리아프로덕션, 아이디어콘서트, 일루니, 뤼튼테크놀로지스, 닥스콘이다. 대교는 이들과 ▲AI 솔루션 ▲AR?MR?VR 기술 ▲실감형 인터랙티브 콘텐츠 분야에서 사업화를 위한 기술 검증(PoC)을 약 6주 간 진행했다.

이번 데모데이는 메타버스 플랫폼인 게더타운을 통해 진행됐다. 이를 통해 후속 협력 가능성을 확인하고 우수 스타트업과 장기적인 협력 관계를 만들어 나갈 예정이다.

대교 관계자는 “사업 부서에서 기획한 아이디어를 스타트업과 협업하며 검증할 수 있는 기회가 되어 의미있는 시간이었다”며 “이번 데모데이를 계기로 지속적으로 시너지를 낼 수 있는 다양한 스타트업과 협력 관계를 만들어 나갈 계획이다”라고 말했다.

