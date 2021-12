안다즈 서울 강남, 겨울 제철 과일 디저트 '조각보 딸기 빙수' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 안다즈 서울 강남 조각보 레스토랑은 제철을 맞이한 겨울 딸기를 넣은 '조각보 딸기 빙수' 세트를 내년 3월까지 선보인다고 23일 밝혔다.

세트는 딸기 빙수와 바닐라 파나코타, 모찌떡, 화이트 초콜릿 로즈 리치 소스 등으로 구성, 2인이 즐길 수 있다.

딸기 빙수는 곱게 간 우유 얼음 위에 공주 특산물인 당도 높은 고맛나루 딸기를 올렸다. 생딸기 사이로 마스카포네 크림을 올려, 달콤함과 부드러움을 더했다. 딸기 소르베를 맨 위에 얹고, 아이싱 슈가를 뿌려 마무리했다. 호텔 측은 "딸기 치즈 케이크를 연상시키는 맛으로, 우유 얼음과 딸기 사이의 바삭한 크럼블이 식감을 더한다"고 설명했다.

사이드로 함께 제공되는 마스카포네 크림과 화이트 초콜릿 로즈 리치 소스는 취향에 따라 빙수에 곁들여 먹기 좋다. 모찌떡과 바닐라 파나코타도 함께 구성했다.

안다즈 조각보 네이버 예약 페이지로 사전 결제하면 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

