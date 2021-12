LG화학·LG에너지솔루션 노사, 자발적 나눔으로 7000만원 기부

노사공동으로 자발적 모금한 7000만원 통해 취약계층에 방한용품 지원

아동 보육시설 기부 · 헌혈 캠페인 등 다양한 연말 이웃돕기 이어가

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학과 LG에너지솔루션 노사가 릴레이 사회공헌으로 연말 따뜻함을 나눈다. 취약계층에 한파를 이겨낼 방한용품을 지원하고, 혈액 수급난 극복을 위해서 전 사업장 헌혈 캠페인으로 힘을 보탠다.

양사는 22일 서울시 중구 대한적십자사 서울사무소에서 '만원의 나눔'을 통해 모인 기금 7000만원을 대한적십자사에 기탁했다고 23일 밝혔다.

만원의 나눔은 코로나19 의료진과 소상공인, 수재민 등 시기별로 도움이 필요한 곳에 전하는 임직원들의 자발적 성금으로, 노사 공동 사회공헌활동 ‘LG 그린케미 프로젝트’의 하나다.

대한적십자사는 양사가 기탁한 7000만원의 성금으로 전국의 사회 취약계층을 찾아 혹한기 필수 방한용품을 전달할 예정이다.

양사는 릴레이 헌혈과 아동양육시설 기부 등으로 연말 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 지난 8일부터는 국내 11개 사업장 임직원이 동참하는 노사 공동 릴레이 헌혈 캠페인을 진행 중이다.

임직원 정기 모금 ‘트윈엔젤기금’ 중 본사 근무자들이 모은 3000만원은 만원의 나눔과 별도로 지난 21일 서울시 아동양육시설 세 곳에 전달됐다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr