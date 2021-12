노원구 목욕탕서 화재…현재까지 사상자 없어

[아시아경제 이정윤 기자] 22일 오후 5시 8분께 서울 노원구 하계동의 한 목욕탕에서 불이 나 소방당국이 진화 중이다.

소방당국에 따르면 30여명이 연기를 마셨으나 크게 다친 사람은 없는 것으로 파악됐다. 아울러 현재까지 사망자는 확인되지 않았다.

소방당국은 차량 35대와 인원 143명을 투입해 큰 불길을 잡고 건물을 수색하고 있다.

