마음 건강 지켜드려요 … 사천 정신건강복지센터 새 청사 준공

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경남 사천시가 22일 정신건강복지센터 건립사업을 마무리해 내년 2월부터 새 청사에서 업무를 시작할 예정이다.

정신건강복지센터는 2008년 용현면 행정복지센터 내에서 업무를 시작했으나 해당 행정복지센터의 신축 공사로 지난 3월 신청사 건립사업이 추진됐다.

새 청사는 총사업비 23억원을 투입해 사천시보건소 뒤편에 지상 2층, 전체면적 564㎡ 규모로 지어졌다.

1층에는 전문인력이 상주하는 사무실과 상담실, 2층에는 교육·예방 및 재활프로그램을 운영할 수 있는 프로그램실과 치료실, 휴게실 등이 설치된다.

코로나19 등 재난 관련 심리 상담, 정신질환자 및 자살 고위험군 조기 발견과 개입, 정신질환자 재활프로그램 운영, 정신건강·자살 예방 교육 등의 서비스를 제공한다.

시 관계자는 “다양한 연령대의 시민이 편하게 이용하는 친화적 공간을 만들어 마음 건강과 행복한 삶을 지킬 맞춤형 서비스를 제공하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr