80대 운전자 야쿠르트 전기차 들이박아 폭발 … 60대 여성·2세 손녀 치여 숨져

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 시장통에서 80대 남성이 운전하던 차량이 야쿠르트 전기차를 들이받아 폭발하면서 주변에 있던 60대 여성과 2살 손녀가 숨졌다.

부산경찰청은 수영구 팔도시장 입구에서 연쇄 충돌사고가 발생해 60대 여성과 손녀가 숨졌다고 22일 밝혔다.

경찰에 따르면 22일 오후 1시 10분께 A씨가 운전하던 그랜저 차량이 인근에 주차된 로체 차량을 받은 뒤 다시 야쿠르트 전기차와 2차 충돌했다.

전기차는 원인을 알 수 없이 폭발했고 보행자로 추정되는 60대 여성이 숨졌다. 할머니와 함께 가던 2세 유아도 부상을 입고 병원에 긴급 후송됐다 끝내 숨졌다.

할머니와 손녀는 그랜저 차량이 직접 충격해 숨진 것으로 추정되고 있다.

경찰은 “80대 남성 운전자가 급발진을 주장하고 있고, 음주는 측정되지 않았다”며 “차량 블랙박스를 확보해 정확한 사고 원인을 확인 중이다”고 밝혔다.

