만성적 물 부족 ‘보령댐’…충남, 환경부 등과 해결 모색

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 보령댐 권역의 만성적 물 부족을 해결하기 위해 충남도와 환경부 등이 힘을 모으기로 했다.

충남도는 22일 양승조 충남도지사와 환경부 한정애 장관, 금강유역물관리위원회 이상진 위원장, K-water 박재현 사장, 김동일 보령시장 등 충남 8개 시·군 시장·군수가 모여 이 같은 내용의 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

도에 따르면 보령댐은 서해안 8개 시·군의 물 부족을 해결하기 위해 1990년대 초 건설됐다. 하지만 최근 기후변화로 가뭄은 지속됐고 이로 인한 보령댐 권역의 용수 부족도 심화되는 양상이다.

실제 보령댐 자체 물 유입량은 2013년 1억620만t, 2014년 7170만t, 2015년 6020만t, 2016년 8390t, 2017년 6110만t, 2019년 5350만t으로 줄었다.

그나마 2018년(1억5120만t)과 지난해(2억1460만t)는 이례적으로 많은 비가 내리면서 물 유입량이 상당량 늘었지만 이는 단발성 요인으로 지속가능한 상황이 아니라는 것이 도의 판단이다.

특히 보령댐 권역의 1일 물 공급량은 2013년 18만8000t, 2014년 19만t, 2015년 19만3000t, 2016년 19만9000t, 2017년 19만7000t, 2018년 22만8000t, 2019년 22만9000t, 지난해 23만3000t 등으로 해마다 늘어 물 부족사태는 더 심화될 가능성이 큰 것으로 점쳐진다.

앞서 보령댐은 2016년 2월 가뭄경보제가 시행된 후 5년 10개월간 14차례에 걸쳐 가뭄 경보가 발령됐고 최저 저수율은 8.3%로 떨어졌다.

업무협약은 이러한 여건 속에서 보령댐 권역의 만성적 물 부족 사태를 해결하는 데 초점이 맞춰졌다.

우선 환경부는 협약에 따라 수자원의 통합 개발과 이용, 홍수예방 및 피해 최소화 등을 위해 수립 중인 ‘금강권역 하천유역수자원관리계획’에 충남 서부권 가뭄 해소 관련 사업을 반영키로 했다.

또 기후위기 상황을 고려해 충남 서부권 수자원 공급능력을 재평가하고 충남지역의 가뭄조사와 대책수립 등 도가 제안한 가뭄 극복 제안사업을 검토할 계획이다.

금강유역물관리위원회는 정부의 물 관리 법정계획을 수립할 때 충남 서부권 가뭄 해소와 지속가능한 수자원 확보 및 공급에 관한 대책이 반영될 수 있게 지원하고 환경부와 K-water는 보령댐 도수로를 관심단계부터 가동하되 가뭄 예측 상황을 고려해 협의를 거쳐 도수로 가동 시기를 조정하는 데 합의했다.

도와 8개 시·군은 농업용수의 효율적 이용, 유수율 제고, 빗물 이용, 개발사업 시 물 순환공법 도입, 하폐수 재이용 확대 등의 시책을 추진한다.

특히 협약 주체는 물 부족 해결을 위한 사업 발굴·검토를 위해 전문가, 주민, 공무원 등이 참여하는 ‘(가칭) 충남 서부권 물 문제해결을 위한 관계기관 협의체’를 구성해 공동 대응해 나갈 계획이다.

양승조 충남도지사는 “물 부족에 대한 보다 근본적이고 항구적 해결방안이 절실한 상황임을 감안할 때 이번 협약은 보령댐 권역의 안정적 수자원 확보의 출발점이 될 것”이라며 “협약에 참여한 각 기관과 긴밀히 협력해 가뭄 문제를 해소해 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

