[아시아경제 이민우 기자] 팅크웨어 팅크웨어 084730 | 코스닥 증권정보 현재가 19,700 전일대비 1,000 등락률 -4.83% 거래량 1,982,572 전일가 20,700 2021.12.22 14:21 장중(20분지연) 관련기사 팅크웨어, 3분기 영업익 23억원…전년比 38.3% ↓“삼성전자”가 공식 인증한 반도체 “국산화” 대장주! 주가 훨훨팅크웨어, 차량용블랙박스 테마 상승세에 8.16% ↑ close 는 BMW AG와 237억원 규모의 'BMW 글로벌향 블랙박스 ACE 3.0 공급' 계약을 체결했다고 22일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 12.02%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr