경북 관광, ‘인니’ 저격 … 좋은 친구들2, 경북 특별편 현지 TV 인기몰이

900만 뷰 돌파, 과거·현재 아우른 재미 선사

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북을 배경으로 촬영한 인도네시아 인기 예능프로그램 ‘좋은 친구들2 경북 특별편’이 현지 방송계를 장악했다.

경상북도와 경상북도문화관광공사는 지역에서 촬영한 예능프로그램이 인도네시아에서 큰 인기를 끌면서 지역 홍보에 한몫하고 있다고 22일 밝혔다.

SBS 좋은 친구들은 한국과 인도네시아가 공동 제작한 예능프로그램으로 인도네시아 인기 연예인들이 출연하고 K-POP 스타들도 에피소드별 특별출연자로 함께한다.

좋은 친구들2 경북 특별편은 지난달 27일부터 2주간 현지 지상파 채널 NET TV에 방영됐으며 NET TV와 유튜브, 출연진 SNS 등에서 인기를 끌며 조회 수 900만을 돌파했다.

인도네시아 출신 최초 K-POP 걸그룹 시크릿 넘버의 디타(Dita), 국민 배우 유키(Yuki), 원조 보이그룹 대표주자 라파엘(Rafael), 가수·배우·모델로 활동 중인 아멜(Amel)과 디토(Dito)가 출연했다.

479만 유튜버 장한솔이 고정 출연자로 K-POP 슈퍼 루키 아이돌 미래소년과 크나큰이 특별 출연자로 등장해 출연진과 함께 인심(印心)을 사로잡았다.

특별편에서 영주시는 농촌 마을의 풍성한 먹거리와 정취를, 안동시는 특별한 전통 체험을, 경주시는 추억의 수학여행과 최신 유행하는 한복 여행을 담아내 경북의 과거와 현재를 아우르며 쏠쏠한 재미를 선사했다.

경북문화관광공사는 도 관광 홍보 상승효과를 극대화하고자 대구·경북 자카르타 사무소와 협업해 프로그램 방영 기간에 맞춰 인도네시아 현지인을 대상으로 SNS 이벤트를 개최했다.

경북 관광지 소개 글 등 현지어를 활용한 경북관광 온라인 콘텐츠를 생산해 현지인에게 큰 호응을 얻었다.

경상북도와 공사 관계자는 “좋은 친구들2 제작 지원으로 인도네시아에 경북 관광의 색다른 모습을 선보였다”며 “관련 기관과 협업해 현지 마케팅 방안을 마련하고 코로나 일상을 대비해 이슬람교도 관광객 유치와 도 홍보에 힘을 쏟겠다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr